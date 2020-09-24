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24.09.2020 13:03
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Текст: Кира Латухина

Выдвижение кандидатур на Нобелевскую премию мира - инициатива тех, кто выступает с такими предложениями. Если решение будет принято, то прекрасно, считают в Кремле. Если нет - то ничего страшного.

Фото: AP
Путин: Действовать сообща и опираться на принципы международного права

По просьбе журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

"Совершенно разные люди выдвигаются на эту премию, и это инициатива тех, кто выступает с такими предложениями", - сказал Песков. В данном случае - это писатель Сергей Комков. Он сообщил, что направил соответствующую заявку в Осло 10 сентября.

"Есть определенная процедура рассмотрения номинантов", - продолжил представитель Кремля. "Если решение будет принято - прекрасно. Если не будет - тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то большее, иное что-то сказать", - заключил он.

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