В Минске готовятся к премьере первых электромобилей

И спустя почти два столетия после появления первого прототипа электрического двигателя, до повального увлечения электромобилями, судя по экспертным прогнозам, конструкторам еще придется приложить много усилий.

Правда, в Беларуси рассчитывают выпустить первую партию совместных с КНР электромобилей уже в будущем году, сообщил 24 сентября первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько, передает БЕЛТА.

И хотя, по его словам, для организации их производства необходима достаточно серьезная подготовка, финансовые ресурсы и окупаемость изделий, перед автопромом РБ поставлена амбициозная задача "организовать производство от 500 до 1000 штук" экологически чистого транспорта.

В то же время отраслевой руководитель не скрывает, что остается еще много технических задач и проблем, связанных с программным обеспечением, наличием достаточной зарядной инфраструктуры. Проблемой, считает он, и падение заряда аккумуляторов при понижении температуры в зимний сезон.

Кстати, весной этого года завод "БелДжи", расположенный под Минском, приобрел пять китайских электромобилей Geely Geometry A. Модель имеет длину около 4,7 метра и оснащается электродвигателем мощностью 120 кВт (163 л.с.). Комментируя задачу, которую поставили перед собой белорусские автомобилестроители, Гунько пояснил, что она заключается в том, чтобы "определить плюсы, минусы и нюансы, которые могут возникнуть в эксплуатации данной модели, чтобы в будущем их учесть при организации собственного производства".

По его словам, ставится задача, чтобы электромобиль стоил до $25 тысяч в эквиваленте. Кроме того, в государственных структурах обсуждаются возможные стимулы, включая определенные финансовые скидки, для приобретения электромобилей. "Чтобы при сдаче на утилизацию традиционного автомобиля была возможность получения сертификата на условную сумму при покупке электромобиля", - уточнил первый замминистра.

Дело в том, констатировал он, что при покупке инновационных товаров всегда необходимо учитывать наличие финансового механизма. Следовательно, предстоит обсудить вопрос льготной программы кредитования, в том числе, возможно, предусмотреть и определенную компенсацию за счет бюджета, добавил он, уточнив, что "стимулирующие механизмы обсуждаются как для физических, так и для юридических лиц".