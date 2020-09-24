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24.09.2020 03:00
Рубрика: Экономика

В октябре пособия и пенсии поступят только на карты "МИР"

Текст: Елена Манукиян
С 1 октября 2020 года прекратится начисление детских пособий и пенсий на карты иностранных платежных систем. Получателям государственных выплат необходимо оформить карту "МИР", сообщили в Пенсионном фонде.
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Как пояснили в ведомстве, требование не распространяется на тех, кому деньги зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой. Для них с 1 октября ничего не изменится: пособия и пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В пресс-службе Банка России подчеркнули, что внедрение национальной платежной системы обеспечит независимость банковских услуг в России от внешних политических и экономических факторов. Карта "Мир" позволит проводить финансовые операции даже в случае отключения России от международных сервисов, а также экономить существенные средства благодаря внутренней обработке финансов.

Переход всех государственных выплат на нее должен был завершиться еще в июле, но в связи с эпидемической ситуацией из-за коронавируса его продлили до конца сентября. Так, со следующего месяца на карту "МИР" будут поступать следующие пособия и выплаты: пенсии, социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, пособия семьям с детьми, в том числе - единовременные при рождении ребенка, за постановку на учет в ранние сроки беременности и по беременности и родам, а также ежемесячные - по уходу за ребенком, беременной жене и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей, а также на ребенка от 3 до 7 лет включительно.

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