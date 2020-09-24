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24.09.2020 12:54
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили намерение США выделить Украине 75 млн долларов

Текст: Галина Мисливская

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что США выделяют средства Украине на развитие органов местного самоуправления, чтобы навязать свои методы работы на этом уровне власти.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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Так он прокомментировал RT планы Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) оказать Украине содействие в совершенствовании работы органов местного самоуправления в размере 75 млн долларов.

Сенатор напомнил, что американцы выступают с подобными инициативами все годы независимости Украины. На их средства, по его словам, создаются структуры, которые являются "агентами влияния от США конкретно на Украине".

"Результатом деятельности американцев, других западных фондов, структур является нынешнее совершенно плачевное состояние Украины. На самом деле я считаю, что местное самоуправление как таковое должно базироваться на исторических традициях конкретного народа, конкретного государства", - заявил Цеков.

Он считает, что органы местного самоуправления могут перенимать зарубежный опыт. "Но давать деньги и предлагать какие-то методы, которые нравятся именно американцам, а в результате в принципе разрушать эту структуру местного самоуправления - это недопустимо", - заключил сенатор.

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