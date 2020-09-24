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24.09.2020 11:03
Рубрика: Экономика

В Совфеде поддерживают новую методику расчета МРОТ

Текст: Галина Мисливская

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил РИА Новости в четверг первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Фото: Photoxpress
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Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что с будущего года ведомство предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода​​​. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.

"Это хорошее предложение, такую методику используют многие страны мира", - отметил Валерий Рязанский. "Мы поддержим это предложение, закон должен быть принят до нового года", - добавил он.

По словам сенатора, при расчете прожиточного минимума кривая могла идти вверх или вниз в зависимости от цен на товары и услуги. "Учитывая, что средняя зарплата по стране постоянно растет, будет увеличиваться и доход, рассчитываемый из этой методики", - пояснил он.

Валерий Рязанский также рассказал, что МРОТ на будущий год уже рассчитан, исходя из новой методики, и составит 12 702 рубля. Сейчас его размер 12 130 рублей.

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