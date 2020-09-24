В Турции нашли фабрику, построенную 3700 лет назад

Турецкие археологи при проведении раскопок на западе страны обнаружили руины крупного производства. Найденные там аксессуары и остатки ткацкого станка указывают на то, что это была древняя текстильная фабрика.

Как сообщает Daily Sabah, команда археологов с прошлого года проводит раскопки и восстановительные работы на кургане Бейчесултан в западной провинции Денизли. Там и были обнаружены любопытные предметы - остатки ткацкого станка и инструменты для изготовления тканей и аксессуаров. Возраст находок составляет от 3700 до 4000 лет.

"Еще в прошлом году мы сделали некоторые захватывающие открытия, связанные с ранним производством текстиля, - рассказал руководитель раскопок Эшреф Абай. - В этом году мы обнаружили остатки здания, в котором находились части ручного ткацкого станка, а также мельницу, возраст которой составляет около 4000 лет".

По его словам, ранее в этом же районе были обнаружены другие детали ткацких станков и текстильные материалы, возраст которых оценивается в 3600 лет. Что касается найденного строения, то оно датируется примерно 1700 годом до нашей эры. Археологи считают, что принадлежало богатой семье. На это указывает его большой размер и оборудование, которое было передовым для своего времени.

"Внутри этого здания имелись очень большие складские помещения, - объясняет Абай. - Площадь центральной комнаты составляла 45 квадратных метров. Вероятно, она использовалась как мастерская. Также в строении имелось пять других помещений различного предназначения".

Внутри здания археологи обнаружили предметы, которые явно были импортированы из других регионов. Видимо, владельцы этой фабрики поддерживали тесные торговые отношения с купцами из других государств. Возможно, часть произведенной тут продукции тоже уходила на экспорт.

В ходе раскопок были обнаружены и тысячи грузов-утяжелителей, которые применялись текстильном производстве, а также ракушки, использовавшиеся для украшения текстиля, и обожженные текстильные изделия. Последнее говорит о том, что когда-то фабрику охватил огонь, но некоторые ее части при пожаре уцелели.

По словам Абая, находки текущего полевого сезона в этом районе - не самые древние. Ранее ученые нашли доказательства того, что первое поселение на месте кургана Бейчесултан появилось около 5000 года до нашей эры. В целом на сегодняшний день археологи обнаружили 40 следующих друг за другом культурных слоев позднего бронзового века.

Находки уже позволили получить новую важную информацию об истории текстильного производства на этой земле. Открытия доказывают, что Бейчесултан в свое время был крупным центром производства текстиля. Этот факт расширяет саму историю текстильного производства в провинции Денизли.