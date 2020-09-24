В WhatsApp заработала новая полезная функция

Пользователи WhatsApp в скором времени смогут обмениваться сообщениями нового типа, которые будут автоматически удаляться.

Как пишет WABetaInfo, речь идет о медиафайлах, которые будут исчезать, как только получатель выйдет из чата. Функция получила название Expiring Messages.

Отправлять с последующим автоматическим удалением можно будет изображения, видео и анимированные GIF-файлы. В настоящий момент функция доступна участникам бета-тестирования WhatsApp для Android.

Сейчас в WhatsApp доступны исчезающие текстовые сообщения.