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В WhatsApp заработала новая полезная функция

Текст:   Антон Благовещенский
24.09.2020,  
17:44
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи WhatsApp в скором времени смогут обмениваться сообщениями нового типа, которые будут автоматически удаляться.

Как пишет WABetaInfo, речь идет о медиафайлах, которые будут исчезать, как только получатель выйдет из чата. Функция получила название Expiring Messages.

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Отправлять с последующим автоматическим удалением можно будет изображения, видео и анимированные GIF-файлы. В настоящий момент функция доступна участникам бета-тестирования WhatsApp для Android.

Сейчас в WhatsApp доступны исчезающие текстовые сообщения.

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