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24.09.2020 17:03
Рубрика: Общество

В польском замке нашли личные вещи рыцаря XV века

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Польские археологи сообщили об уникальных находках, сделанных во рву средневековой крепости в городе Чоховице. Они обнаружили кожаную обувь и деревянную кухонную утварь, которые, предположительно, принадлежали известному по письменным источникам рыцарю XV века Миколаю фон Цеховице.

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Как сообщает Nauka w Polsce, находки были сделаны в средневековой крепости в сегодняшних Чоховицах, Силезское воеводство.

Руководитель раскопок Радослав Зданевич из Верхнесилезской археологической лаборатории рассказал, что артефакты находились на самом дне защитного рва. Кстати, он до сих пор насыщен влагой и представляет собой хорошее оборонительное укрепление.

"Мы нашли множество изделий из кожи, около сотни, а также из дерева, - говорит Радослав Зданевич. - Среди них были кожаные туфли, подошвы, каблуки, ажурные ремни и другие элементы старинной одежды. Только после консервации станет ясно, в чем именно заключалась их функция".

Что касается деревянных предметов, то это была в основном кухонная утварь. Например, археологи нашли множество ложек. Также была обнаружена сковорода и приспособление для изготовления теста, серебряные монеты, железные шпоры, фрагменты ножей, железные обручи от ведер и несколько медных элементов одежды, в частности пряжек. Кроме того, было найдено несколько тысяч керамических сосудов и их фрагментов, веками использовавшихся здесь, и несколько сотен костей животных. Вероятно, все это - свидетельства пиров и повседневных трапез.

Польские ученые не скрывают, что им улыбнулась удача, поскольку всегда невероятно сложно найти древние предметы из органических материалов. За столетия они разлагаются в земле. Но в данном случае ученым действительно повезло. Ров хоть и остается влажным до наших дней, но он сумел сохранить удивительные предметы.

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Пока у археологов нет единого мнения относительно того, кому именно принадлежали эти артефакты. Вероятнее всего, на дне рва они копились веками. Ведь цитадель была действующей в период с конца XIII и до начала XVI века. Поэтому у них могло быть множество хозяев. Но об одном из них известно из письменных источников.

Одним из владельцев замка мог быть рыцарь Миколай фон Цеховице. Его имя упоминается в документе Пшемыслава, князя Тошекского, изданном 26 марта 1440 года, и в документе Бернарда, князя Стшельцкого, выпущенном в Стшельце 10 августа 1444 года. Рыцарь поставил там свою подпись в качестве некоего свидетеля.

Исследователи считают, что непосредственно в крепости жило всего несколько человек. Это был сам рыцарь, возможно, какие-то члены его семьи, а также слуги. Но поблизости, как предполагают ученые, располагалось крупное поселение. В ближайшее время археологи возьмутся за его поиски. Предварительное георадарное сканирование выявило определенные аномалии. Они могут указывать на остатки зданий под землей.

Первое письменное упоминание о деревне Чоховице, которая тогда называлась Шуиц, датируется 1302 годом. Оно встречается в булле Папы Римского Бонифация VIII как одно из поселений, находящихся в собственности цистерцианского монастыря Джемельница. Однако неизвестно, кто был основателем городка Гродек, который расположен поблизости и который дошел до наших дней. Об этом средневековые записи умалчивают.

В ходе раскопок ученые также установили, что крепость была построена на вершине кургана, с которого открывался хороший обзор во все стороны. Причем вершина эта предварительно была "срезана" и выровнена. По всей видимости, крепость защищал не только ров, но и деревянный частокол. Впрочем, его следов найти пока не удалось. Зато ученые обнаружили остатки подъемного деревянного моста через ров.

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