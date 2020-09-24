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Видео: Комик Харламов радостно вышел из коронавирусной самоизоляции

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    24.09.2020, 12:58
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Российский комик Гарик "Бульдог" Харламов выложил в своем Instagram небольшое видео, где он передвигается на автомобиле по центру Москвы и в своей неповторимой манере подпевает рэп-треку исполнителя MiyaGi.

"У всех же есть видосы из машины, где автор видео подпевает музлу? Вот и у меня теперь есть. Радуюсь первому дню после самоизоляции!" - подписал ролик артист. Отметив, что "мир прекрасен" и пожелав: "Не болейте!".

При этом Гарик не стал комментировать, действительно он перенес новую коронавирусную инфекцию, как сообщалось в СМИ, или же просто уходил на самоизоляцию в профилактических целях.

Ранее вышел трейлер фантастической комедии "Гусар" с Харламовым в главной роли. А вот тизер:

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