Видео: Комик Харламов радостно вышел из коронавирусной самоизоляции

Российский комик Гарик "Бульдог" Харламов выложил в своем Instagram небольшое видео, где он передвигается на автомобиле по центру Москвы и в своей неповторимой манере подпевает рэп-треку исполнителя MiyaGi.

"У всех же есть видосы из машины, где автор видео подпевает музлу? Вот и у меня теперь есть. Радуюсь первому дню после самоизоляции!" - подписал ролик артист. Отметив, что "мир прекрасен" и пожелав: "Не болейте!".

При этом Гарик не стал комментировать, действительно он перенес новую коронавирусную инфекцию, как сообщалось в СМИ, или же просто уходил на самоизоляцию в профилактических целях.

Ранее вышел трейлер фантастической комедии "Гусар" с Харламовым в главной роли. А вот тизер: