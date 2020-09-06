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Помощник Харламова прокомментировал сведения о его заражении COVID-19

Новости
    06.09.2020, 23:58
Текст:   Козьма Лоханкин

Появившиеся ранее в СМИ сведения о том, что известный шоумен, комик, актёр и завидный жених Гарик "Бульдог" Харламов заразился коронавирусом, неверны, заявил его помощник Дмитрий.

Фото: kinopoisk.ru
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"Бульдог" сдал тест на вирус и уже получил отрицательный результат, добавил он.

"Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого COVID у него", - приводит слова Дмитрия Пятый канал.

Ряд СМИ сообщил в воскресенье, что из-за заражения Харламова коронавирусом пришлось отменить съёмки Comedy Club.

Напомним, совсем недавно юморист развёлся с актрисой Кристиной Асмус.

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