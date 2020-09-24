Вирусолог назвал ношение маски вопросом жизни и смерти

Не отказываться от ношения маски в общественном транспорте, а также в других местах массового скопления людей призвал вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. За отказом надеть маску может стоять чья-то смерть, заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сейчас в Москве в транспорте масок стало больше, чем было. Прогресс есть, но, на мой взгляд, недостаточный, и многие люди этим не пользуются, при этом альтернативой является либо потеря работы для себя, если мы всё-таки уйдем на какую-то изоляцию вынужденную, либо это гибель кого-то близкого родственника, неблизкого родственника… В любом случае за отказом надеть маску может стоять чья-то смерть, чужая", - заявил Александр Лукашев.

Он подчеркнул, что сейчас в буквальном смысле от каждого зависит, будут ли вновь введены какие-то жесткие ограничения. "Потому таких вещей, как массовые мероприятия стоит избегать однозначно. Я понимаю, что хочется после лета потусоваться, но нужно понимать, что, придя на тусовку, ты можешь стать причиной гибели своего родственника", - сказал он, напомнив, что в группе риска находятся люди старшего возраста.

Александр Лукашев также пояснил, высокую степень заболеваемости COVID-19 в странах, которые относительно благополучно вышли из первой волны.

"Ограничения хороши, когда понятно, для чего они делаются и как из них выходить. Скажем весной, ограничения позволили и подготовить систему здравоохранения и отработать протоколы лечения. Сейчас эти проблемы сняты. Вот те страны, которые ввели очень жесткие ограничения, хорошо справились с первой волной, например, Израиль, Испания, сейчас имеют высокую вторую волну, потому что у них не образовалось никакой иммунной прослойки", - уточнил вирусолог.

По его словам, ситуация в России во многом отличается от ситуации в любой другой стране мира. "Мы из первой волны все еще не вышли. У нас заболеваемость продолжается, у нас она в ноль не падала", - отметил он.