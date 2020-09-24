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24.09.2020 07:10
Рубрика: В мире

Власти Бразилии не могут остановить рекордный отток капитала

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
До конца года осталось еще более трех месяцев, но уже сейчас понятно, что 2020-й для Бразилии станет одним из самых тяжелых в современной истории страны. Пандемия коронавируса здесь запустила цепную реакцию экономического спада. Несмотря на стабилизацию ситуации вокруг COVID-19, правительству пока так и не удалось справиться с растущей безработицей и остановить отток капитала.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент Бразилии Жаир Болсонаро, выступая на открытии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, во всеуслышание заявил о том, что принимаемые его правительством меры способствовали притоку иностранных инвестиций: "В первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию, мы стали свидетелями притока инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это подтверждает доверие мира к нашему правительству".

Фото: REUTERS/ADRIANO MACHADO
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Однако данные бразильского Центрального банка и показатели сан-паульской фондовой биржи Bovespa говорят об обратном. Аналитики одного из крупнейших в Бразилии изданий - газеты O Globo - выяснили, что за первые восемь месяцев 2020 года объем прямых инвестиций в бразильскую экономику упал более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года - с 31 до 23 миллиардов долларов. Данные ЦБ о валютных потоках говорят о выводе из страны более 15 миллиардов долларов - самый большой показатель с 1982 года, когда ЦБ начал собирать и публиковать эти сведения.

Та же тенденция просматривается и на сан-паульской фондовой бирже. С января иностранные инвесторы вывели с Bovespa 88,9 миллиарда долларов - в два раза больше, чем за весь прошлый год, который считался худшим с 2004 года, когда биржа начала публиковать эти данные.

Можно было бы все свалить на пандемию коронавируса. Однако после резкого обвала в феврале-марте текущего года активность на бразильском рынке ценных бумаг начала восстанавливаться. Но уже с конца июля индекс Ibovespa стал стабильно снижаться.

Крайне сложной в стране остается ситуация с безработицей. В среду Бразильский институт географии и статистики опубликовал данные за август текущего года. Без работы в Бразилии оказались 12,9 миллиона человек - 13,6 процента трудоспособного населения. С мая уровень безработицы в стране вырос на 27,6 процента.

На светофорах в крупных бразильских городах все чаще стали появляться люди, которых сложно отнести к обычным попрошайкам. Они опрятно одеты, в руках держат кусок картонной коробки, на которой черным маркером написана краткая история, повествующая о том, что заставило их просить милостыню. Все они начинаются по-разному, но заканчиваются приблизительно одинаково: потерял работу, не на что кормить семью.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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