Власти Израиля ужесточили карантин

Правительство Израиля утвердило ужесточение карантинных мер с 25 сентября на две недели с возможностью продления на фоне значительного роста случаев COVID-19. Об этом говорится в совместном заявлении канцелярии главы правительства и министерства здравоохранения.

"Правительство провело обсуждение необходимых шагов в свете резкого скачка данных о заболеваемости и приняло решение о полном карантине, начиная с 14.00 пятницы, 25 сентября, на две недели с возможностью продления", - говорится в тексте заявления.

В рамках нововведений будут закрыты рынки, а молитвы и демонстрации разрешат проводить только на открытой местности в группах до 20 человек на расстоянии не более одного километра от дома. Синагоги закроются и будут работать только во время Йом Кипура.

Продолжат работать и продовольственные магазины наряду с аптеками. Позднее будет принято решение о дальнейшем режиме работы аэропорта.

Напомним, что в прошлую пятницу в Израиле начался повторный трехнедельный общенациональный карантин с возможностью продления. Жителям было разрешено уходить от своих домов не более чем на километр, а ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах было запрещено. Закрылись как развлекательные учреждения, так и образовательные. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.