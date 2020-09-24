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24.09.2020 03:02
Рубрика: В мире

Власти США направят миллионы долларов на распределение вакцины от COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти американских штатов получат 200 миллионов долларов на распределение вакцины от коронавируса среди жителей, находящихся "в группе особого риска" в связи с пандемией. Деньги направит администрация США, рассказал президент страны Дональд Трамп.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Мы хотим начать распределять вакцину во всех 50 штатах сразу, как только она будет одобрена. Для своевременной подготовки на местах мы предусмотрели дополнительные средства", - цитирует американского лидера ТАСС.

Ранее компания Johnson & Johnson объявила о начале третьего этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в США, по словам Трампа, на финальной стадии проверок находятся четыре препарата от COVID-19. В общей сложности власти страны инвестировали в производство вакцины от нового типа коронавируса 12 миллиардов долларов. Разработкой препаратов также занимаются компании AstraZeneca, Moderna, Merck и Pfizer.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заражений, в США вирусом SARS-CoV-2 инфицированы уже почти семь миллионов человек (6 939 645). По этому показателю страна продолжает лидировать в мире.

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