Власти США направят миллионы долларов на распределение вакцины от COVID-19

Власти американских штатов получат 200 миллионов долларов на распределение вакцины от коронавируса среди жителей, находящихся "в группе особого риска" в связи с пандемией. Деньги направит администрация США, рассказал президент страны Дональд Трамп.

"Мы хотим начать распределять вакцину во всех 50 штатах сразу, как только она будет одобрена. Для своевременной подготовки на местах мы предусмотрели дополнительные средства", - цитирует американского лидера ТАСС.

Ранее компания Johnson & Johnson объявила о начале третьего этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в США, по словам Трампа, на финальной стадии проверок находятся четыре препарата от COVID-19. В общей сложности власти страны инвестировали в производство вакцины от нового типа коронавируса 12 миллиардов долларов. Разработкой препаратов также занимаются компании AstraZeneca, Moderna, Merck и Pfizer.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заражений, в США вирусом SARS-CoV-2 инфицированы уже почти семь миллионов человек (6 939 645). По этому показателю страна продолжает лидировать в мире.