Волков выступит в одном турнире UFC с Нурмагомедовым

На турнире UFC 254, который пройдет в Абу-Даби 24 октября и главным событием которого станет чемпионский бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, выступит российский тяжеловес Александр Волков.

Александр Волков свой следующий поединок проведет против американца Уолта Харриса. И это событие пройдет как раз в рамках чемпионского поединка между Нурмагомедовым и Гэтжи за пояс в легком весе.

Об этом рассказал тренер Волкова Тарас Кияшко. "Видели ли на Sherdog.com, что Волков подерется с Харрисом? Это достаточно известный ресурс, так что ждем официального объявления и готовимся. Готовимся под Харриса. Прилететь в Абу-Даби планируем, как и все, в неделю боя. Вопрос акклиматизации не стоит так остро, ведь разница во времени не такая уж и большая. Да и жара в Абу-Даби, как нам сказали, в ближайшее время будет спадать. Ждем информацию о перелетах, есть слухи, что скоро пустят прямые рейсы в том направлении. Если не получится прямым - полетим через Турцию", - сказал он Sport24.