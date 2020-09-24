Врач-диетолог посоветовала пить воду против отеков

Вода - не только источник жизни на Земле, но и в некоторых случаях оказывает лечебное воздействие и может замедлить старение организма человека.

- Морщины, сухость кожи, волос, слизистых - все это появляется с возрастом не только из-за потери свойств коллагена в коже, но и вследствие недостатка поступления воды. Если при каких-то заболеваниях назначены мочегонные, человек, как правило, пьет мало, опасаясь отеков, и увеличивается вязкость крови. А это риск тромбозов, которые приводят к инфарктам и инсультам, - сообщила kp.ru врач-диетолог Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

От количества воды в организме зависит работа почек: чем меньше они выделяют жидкости, тем более концентрированная моча, и повышается вероятность образования камней в почках. Кроме того, эксперт советует не кипятить дважды воду для чая.

- Такие важные вещества, как магний, кремний, калий мы получаем в основном с водой. Если вы вскипятили ее один раз, это нормально. Но при дальнейшем кипячении осаждаются соли минералов. И если кипятить чайник неоднократно, вы будете пить практически дистиллированную воду, лишая себя ценных минералов, - предупреждает Наталья Пугачева.

Эксперт считает, что если нет серьезных заболеваний, при которых врач специально оговаривает нормы употребления воды, то разумно пить до двух литров жидкости в день. Питьевой режим можно разнообразить теплым травяным чаем, некрепким зеленым чаем или несладкими морсами с ягодами.

- Конечно, не нужно пить на ночь, а в течение дня достаточно равномерное поступление воды способствует лучшей работе почек и выведению избытка жидкости, - поясняет Наталья Пугачева.