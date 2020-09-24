Врач рассказала об опасном для кишечника "полезном" продукте

Диетолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич объяснила, почему употребление хурмы стоит ограничить даже в том случае, если нет жалоб на здоровье.

Дело в том, что фрукт снижает секрецию тонкого кишечника и ухудшают перистальтику. Это происходит из-за большого содержания в продукте танинов - фенольных соединений растительного происхождения.

- Вещества характерны, в основном, для незрелых плодов. Они негативно влияют на желудок и кишечник. Поэтому не рекомендуется включать хурму в детский рацион. Особенно, если ребенок страдает запорами, - предупредила диетолог в интервью aif.ru.

Специалист пояснила, что людям, у которых нет проблем с ЖКТ, сахарного диабета и других противопоказаний, можно есть в день от одного до трех плодов - в зависимости от размеров хурмы.