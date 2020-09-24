ВВС США: Число обломков взорвавшегося на орбите блока "Фрегат" увеличилось

Количество обломков от взорвавшегося в мае в космосе бака российского разгонного блока "Фрегат" увеличилось в четыре раза и достигло 275. Все они внесены в каталог космических объектов на специализированном сайте ВВС США.

Ранее сообщалось о 65 обломках, позже их количество увеличилось до 175. Они находятся на орбитах с минимальными высотами от 208 до 1642 километров и максимальными - от 305 до 6113 километров, пишет РИА Новости.

Разгонный блок "Фрегат-СБ" использовался в 2011 году при выводе на орбиту астрофизического спутника "Спектр-Р". По информации "Роскосмоса", разрушение сбрасываемых баков произошло восьмого мая этого года в акватории Индийского океана. В этот момент они находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км. Специалисты отмечают, что обломки не угрожают ни Международной космической станции, ни спутникам.