Росстат сообщил: численность населения с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,9 млн.

В 2019 году число россиян за чертой бедности составляло 12,7 процента населения. Теперь их 13,5 процента, то есть почти каждый седьмой. Количество безработных среди трудоспособного населения также выросло и достигло 6,4 процента. Так, с июля текущего года ряды безработных пополнили 77 тысяч человек. В августе пособие по безработице в России получали 3,4 млн человек. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 35,3 млрд руб. на выплату пособий по безработице. До 31 августа на эти цели потратили 109,4 млрд руб. По оценкам правительства, под влиянием экономических и социальных последствий кризиса уровень бедности по итогам года поднимется до 13,3 процента. В связи с затяжным экономическим кризисом, вызванным пандемией, цель снизить уровень бедности в два раза к 2024 году, поставленная в майском указе Путина в 2018 году, отодвинута до 2030 года.

Число бедных в России во втором квартале 2020 года возросло на 1,3 млн человек

Рост уровня бедности стал следствием значительного падения доходов населения из-за пандемии и карантинных ограничений. Росстат отмечает, что во втором квартале 2020 года, в период наиболее жестких ограничений и режима самоизоляции, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордное квартальное падение с 1999 года.

Профессор МГУ экономист Наталья Зубаревич выделяет регионы, население которых больше всего пострадало от пандемии. "Это, во-первых, регионы, экономика которых работает на экспорт угля, металлов, углеводородов. Например, очень плохи дела в Кемеровской области, где из-за падения экспорта упала добыча угля, - говорит Зубаревич. - Во-вторых, это регионы, производства в которых ориентированы на внутренний рынок, где резко упал спрос. Тут и Ульяновская, Самарская, Нижегородская, Калининградская области с автопромом, и Костромская область с ювелиркой, и Якутия с алмазами - там падение промышленности составило 9 процентов. Также уровень жизни снизился там, где большую долю в экономике занимает сектор услуг: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге".

Эпидемия сильно ударила по благосостоянию россиян. По прогнозам экспертов, реальные денежные доходы населения снизятся в 2020 году более чем на 5 процентов. Снижение станет максимальным за период с 2014 года. Усилятся те негативные тенденции, которые дали о себе знать в прошедшем году. Например, рост уровня безработицы среди представителей среднего класса. Они могут перешагнуть черту бедности. Больше всего это коснется предпринимателей, работающих в сфере услуг.

По официальной статистике, в структуре денежных доходов населения наибольшую долю занимает зарплата (58,1 процента в 2019 году). Следом идут социальные выплаты, в том числе пенсии и стипендии (19), а также прочие денежные поступления, куда входят и теневые доходы (12,4). На долю доходов от предпринимательской деятельности приходится 6,1 процента, на доходы от собственности - 4,4. Спад экономической активности отразится на всех источниках доходов.

По данным Росстата, минимальный доход, необходимый сегодня средней российской семье, - 58,5 тыс. руб. Столько требуется ей, чтобы "свести концы с концами". При этом 79,5 процента семей испытывают трудности с приобретением самого необходимого, а 14,6 процента сталкиваются с "большими затруднениями". Более половины семей (53 процента) не могут позволить себе неожиданные траты, например ремонт или срочные медицинские услуги. Десятая часть опрошенных не могут покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня, 21,1 процента семей не могут позволить себе есть фрукты в любое время года. Четверть семей не могут пригласить домой гостей на праздник. Каждая вторая семья не может позволить себе раз в год одну неделю отпуска проводить вне дома. Всего с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11 процентов.

Как показывают опросы, только треть российских семей имеют сбережения. Доля граждан, не имеющих никаких накоплений, незначительно колеблется в течение последних двадцати лет, но существенно не меняется. При этом, отмечают социологи, среди тех, кто откладывает деньги, большинство (53 процента) составляют респонденты с доходом более 55 тыс. руб. в месяц на семью. Но даже самые низкодоходные семьи (до 20 тыс. руб. в месяц) находят возможность создавать накопления - доля таких сберегателей составила 23 процента.

Вообще-то говоря, бедность - не вполне экономическое понятие. Бедность существует всегда и везде, вопрос только в ее масштабе и структуре. "Есть традиционные группы, которые в своем большинстве не могут не быть бедными, - говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. - Например, многодетные семьи, инвалиды, безработные. Не хочется вспоминать девяностые: тогда чуть ли не четверть населения находилась за чертой бедности. Наша нынешняя бедность - это не бедность недоедания, не голодные обмороки на улице".

Согласно опросам, 78 процентов российских граждан не считают себя бедными людьми

Сегодня в России 15 процентов населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Само по себе это не показатель неблагополучия. "Мы можем найти примеры, когда 10-процентная доля бедных людей - это мало, - говорит Малева, - но бывают случаи, когда 20 процентов - это не столь уж много, если такая цифра укладывается в рациональную картину мира". В рациональную картину мира среднестатистического россиянина вполне укладывается и невысокий уровень доходов, и скромные материальные запросы. Но каковы бы ни были эти доходы и эти запросы, 78 процентов российских граждан не считают себя бедными людьми.