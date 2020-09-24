XIII Евразийский экономический форум в Вероне состоится 22-23 октября 2020 года

Даты Форума были объявлены на пресс-конференции, состоявшейся 23 сентября в Москве, которая была посвящена его подготовке и проведению. Разрешенное число участников в офлайн формате - 500 человек. Форум проводят итальянская некоммерческая Ассоциация "Познаем Евразию", Фонд Росконгресс и Петербургский международный экономический форум.

В пресс-конференции приняли участие член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по торговле Андрей Слепнев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано, президент Ассоциации "Познаем Евразию", Председатель Совета Директоров Банка Интеза Антонио Фаллико, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Дискуссии в Вероне затронут самые актуальные вопросы мировой повестки - международные макроэкономические отношения, сотрудничество в энергетической и финансовой сфере, цифровизацию, развитие инфраструктуры. В условиях потерь, вызванных пандемией коронавируса COVID-19, развитие международной торговли приобретает еще большее значение. Поэтому пространство Большой Евразии от Атлантики до Тихого океана - это один из наиболее перспективных макрорегионов с точки зрения сотрудничества и восстановления", - сказал профессор Антонио Фаллико.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглева сообщил, что форум пройдет в комбинированном онлайн- и оффлайн-формате - трансляции ключевых сессий будут доступны на онлайн-ресурсах и в социальных сетях форума и Фонда Росконгресс, для этого подготовлена необходимая инфраструктура.

"Вопросы, которые стоят на повестке форума и отражены в его деловой программе, в новых условиях нисколько не утратили актуальности, и форум в Вероне является одним из важнейших мероприятий для обсуждения евразийского развития. Мы отмечаем потребность бизнеса в живой дискуссии, реальных встречах, открытом диалоге и уверены, что дискуссии в рамках форума если и не дадут ответы на вопросы, каким станет мир в результате пандемии, то все же помогут услышать партнеров из разных стран региона, найти общие решения и точки взаимодействия и определить формат отношений на ближайшее будущее", - сказал Александр Стуглев.

Он отметил необходимость обсуждения вопросов, связанных с состоянием современной медицины и глобальной трансформации систем здравоохранения в новой реальности - эти вопросы также будут отражены в деловой программе форума. Кроме того, состоится сессия, посвященная вкладу креативных индустрий в развитие экономики.

"Сегодня как никогда важно содействовать диалогу - не только между государственными институтами, но и по линии всех сфер гражданского общества, важнейшей опорой которого являются предприниматели. Таким, образом, тот кризис, который переживает большинство стран и из которого все с трудом пытаются выйти, не следует рассматривать в исключительно негативной перспективе: для гражданских обществ и государственных экономических систем это важная возможность изменить что-то к лучшему. В этой связи я убежден, что веронский формат в этом году приобретает ещё большее значение и позволяет глубже проработать новые интересные дискуссионные темы. Италия и Россия - это страны, которые могут похвастаться великолепными экономическими отношениями, чьи корни уходят в многовековую историю дружбы и расположения между двумя народами, любовь россиян к Италии, ее культуре, традициям, образу жизни, а также взаимодополняемость наших экономик", - заявил Посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Министр Евразийской экономической комиссии по торговле Андрей Слепнев отметил наблюдающиеся противоречивые тенденции, когда, с одной стороны, растет конкуренция на рынках вследствие сокращающегося спроса, с другой стороны, снижается физическая связанность: бизнесмены не встречаются или встречаются только дистанционно, уменьшается поток туристов, увеличиваются логистические издержки.

"Мы сейчас находимся на таком историческом этапе, что Большая Евразия после событий, связанных с пандемией COVID-19, может либо сильнее сплотиться, либо наоборот - разделиться, - заявил Андрей Слепнев. - Безусловно, все это опасные тенденции, которые способствуют повышению замкнутости экономик, - и их надо преодолевать. В этом смысле от всех нас требуется контрциклическая политика, нацеленная на то, чтобы снижать риски и снижать издержки бизнеса. Мне кажется, форум в Вероне может дать хорошую пищу, для того чтобы подумать, что мы можем сделать в плане регуляторики, в плане инфраструктуры, в плане инструментов электронной торговли и цифровизации".

Отдельное внимание участники пресс-конференции уделили мероприятиям, посвященным 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, которые пройдут в Вероне в преддверии форума 20-21 октября.

В городке Калдиеро недалеко от Вероны состоится Ассамблея, посвященная памяти советского партизана Владимира Тулиско (боевая кличка Вилли), который вместе с итальянскими партизанами сражался с оккупантами и погиб 25 апреля 1945 года. В ней примут участие официальные лица и представители ветеранских объединений из ряда стран Европы. Там же пройдет торжественное перезахоронение останков и открытие памятника партизану Вилли, созданного в содружестве известного итальянского скульптора Маттео Каваиони с молодым мастером из России Надеждой Голышевой. Для детей будет издана Иллюстрированная история партизана Вилли, созданная художницей Нивес Манара.

На центральной площади Вероны будет развернута фотовыставка, которая расскажет об истории освобождения европейских столиц; совместно с киностудией "Мосфильм" будет проведена ретроспектива фильмов о войне. Также состоится научная конференция российских, итальянских и европейских историков по теме 75-летия Победы.

Кульминацией торжественных мероприятий станет концерт "Песни нашей Победы" в исполнении всемирно известного "Хора Турецкого", который пройдет 21 октября в веронском театре "Филармонико".