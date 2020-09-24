За информацию о сбежавших в Дагестане заключенных заплатят 1 млн рублей

За информацию о шести осужденных, сбежавших по подземному туннелю из исправительной колонии №2 в Махачкале, назначена награда в размере до одного миллиона рублей. Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев.

Решение о выплате вознаграждения из бюджета республики обусловлено тем, что объявленные в розыск преступники отбывали наказание за тяжкие преступления - торговлю наркотиками и убийства. Поэтому они представляют потенциальную угрозу для общества.

"Важно упредить беду и не допустить горя в семьях наших жителей, которые доверили нам управлять сегодня и в районах, и республике. Мы это можем сделать, делаем и будем делать", - написал в Instagram руководитель региона.

При наличии информации жителей Дагестана просят обращаться по телефону +7 (8722) 99-45-00.