За повторный ложный вызов экстренных служб предложили штрафовать на 5 тысяч

В пояснительной записке Лисовский отмечает, что сейчас Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) предусматривает ответственность "за заведомо ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны в виде штрафа от 1 до 1,5 тыс. рублей". При этом штраф за повторное нарушение такой же, как и за первичное.

Сенатор предлагает дополнить статью 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) новым пунктом, и прописать в нем, что "повторное совершение административного правонарушения (…) влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей".

По данным Лисовского, ежегодно оперативные службы фиксируют значительное количество ложных вызовов, причем такого рода правонарушений с каждым годом становится все больше. Например, в 2019 году рост составил 15%.

Установленный ст. 19.13 КоАП штраф за заведомо ложный вызов специальных служб в размере от 1000 до 1500 руб., не дифференцированный в зависимости от того, впервые или неоднократно совершено правонарушение, не соответствует общественной опасности деяния, уверен Сергей Лисовский.