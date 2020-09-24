За сутки в России подтверждено 6595 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- Москва 1050
- Санкт-Петербург 215
- Московская область 205
- Ростовская область 189
- Воронежская область 162
- Нижегородская область 160
- Ставропольский край 142
- Кемеровская область 136
- Свердловская область 131
- Ханты-Мансийский АО 130
- Ульяновская область 120
- Самарская область 110
- Волгоградская область 108
- Саратовская область 104
- Архангельская область 102
- Оренбургская область 102
- Красноярский край 102
- Краснодарский край 95
- Пензенская область 93
- Республика Крым 83
- Республика Дагестан 82
- Удмуртская Республика 81
- Ямало-Ненецкий АО 81
- Алтайский край 81
- Иркутская область 80
- Хабаровский край 76
- Мурманская область 75
- Пермский край 75
- Челябинская область 75
- Республика Саха (Якутия) 75
- Омская область 72
- Забайкальский край 72
- Республика Коми 71
- Кировская область 71
- Приморский край 70
- Республика Калмыкия 67
- Карачаево-Черкесская Республика 67
- Тюменская область 67
- Республика Бурятия 66
- Республика Алтай 65
- Томская область 65
- Новосибирская область 63
- Белгородская область 61
- Ленинградская область 57
- Астраханская область 55
- Орловская область 52
- Республика Ингушетия 52
- Ивановская область 47
- Ярославская область 46
- Курская область 44
- Вологодская область 43
- Калужская область 40
- Рязанская область 40
- Новгородская область 40
- Кабардино-Балкарская Республика 40
- Магаданская область 40
- Тамбовская область 39
- Калининградская область 39
- Брянская область 38
- Республика Карелия 38
- Республика Тыва 38
- Костромская область 37
- Республика Хакасия 37
- Тверская область 35
- Республика Башкортостан 35
- Сахалинская область 35
- Липецкая область 34
- Республика Северная Осетия 34
- Владимирская область 33
- Республика Мордовия 32
- Тульская область 30
- Амурская область 30
- Курганская область 28
- Чувашская Республика 27
- Камчатский край 27
- Псковская область 25
- Республика Адыгея 24
- г. Севастополь 23
- Республика Марий Эл 22
- Республика Татарстан 22
- Смоленская область 20
- Еврейская АО 14
- Чеченская Республика 4
- Ненецкий автономный округ 2
Всего в России зарегистрировано 1 128 836 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Чеченская Республика 0,2%
- 3. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%
За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев
- Воронежская область 6
- Липецкая область 1
- Московская область 6
- Орловская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 15
- Республика Карелия 1
- Республика Коми 1
- Ленинградская область 2
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 22
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 8
- Республика Дагестан 7
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Татарстан 1
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 3
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Ульяновская область 8
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Тыва 1
- Алтайский край 5
- Красноярский край 2
- Иркутская область 3
- Кемеровская область 12
- Новосибирская область 3
- Омская область 4
За весь период по России умерло 19 948 человек.
За сутки из стационаров выписано 6130 выздоровевших
- Белгородская область 96
- Брянская область 21
- Владимирская область 22
- Воронежская область 100
- Ивановская область 69
- Калужская область 33
- Костромская область 28
- Курская область 35
- Липецкая область 38
- Московская область 169
- Орловская область 113
- Рязанская область 24
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 17
- Тверская область 19
- Тульская область 39
- Ярославская область 54
- Москва 1304
- Республика Карелия 22
- Республика Коми 22
- Архангельская область 45
- Ненецкий автономный округ 4
- Вологодская область 23
- Калининградская область 6
- Ленинградская область 27
- Мурманская область 68
- Новгородская область 32
- Псковская область 22
- Санкт-Петербург 110
- Республика Адыгея 26
- Республика Калмыкия 87
- Республика Крым 54
- Краснодарский край 36
- Астраханская область 26
- Волгоградская область 12
- Ростовская область 144
- Севастополь 15
- Республика Дагестан 77
- Республика Ингушетия 15
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Карачаево-Черкесская Республика 19
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Чеченская Республика 6
- Ставропольский край 135
- Республика Башкортостан 95
- Республика Марий Эл 8
- Республика Мордовия 29
- Республика Татарстан 40
- Удмуртская Республика 85
- Республика Чувашия 31
- Пермский край 46
- Кировская область 17
- Нижегородская область 153
- Оренбургская область 133
- Пензенская область 48
- Самарская область 121
- Саратовская область 142
- Ульяновская область 158
- Курганская область 34
- Свердловская область 66
- Тюменская область 29
- Ханты-Мансийский автономный округ 101
- Ямало-Ненецкий автономный округ 23
- Челябинская область 98
- Республика Алтай 37
- Республика Тыва 21
- Республика Хакасия 30
- Алтайский край 122
- Красноярский край 80
- Иркутская область 164
- Кемеровская область 166
- Новосибирская область 73
- Омская область 103
- Томская область 87
- Республика Бурятия 141
- Республика Саха (Якутия) 43
- Забайкальский край 32
- Камчатский край 8
- Приморский край 104
- Амурская область 47
- Магаданская область 34
- Хабаровский край 109
- Сахалинская область 36
За весь период пандемии из стационаров России выписано 929829 выздоровевших.