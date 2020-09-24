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24.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6595 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • Москва 1050
  • Санкт-Петербург 215
  • Московская область 205
  • Ростовская область 189
  • Воронежская область 162
  • Нижегородская область 160
  • Ставропольский край 142
  • Кемеровская область 136
  • Свердловская область 131
  • Ханты-Мансийский АО 130
  • Ульяновская область 120
  • Самарская область 110
  • Волгоградская область 108
  • Саратовская область 104
  • Архангельская область 102
  • Оренбургская область 102
  • Красноярский край 102
  • Краснодарский край 95
  • Пензенская область 93
  • Республика Крым 83
  • Республика Дагестан 82
  • Удмуртская Республика 81
  • Ямало-Ненецкий АО 81
  • Алтайский край 81
  • Иркутская область 80
  • Хабаровский край 76
  • Мурманская область 75
  • Пермский край 75
  • Челябинская область 75
  • Республика Саха (Якутия) 75
  • Омская область 72
  • Забайкальский край 72
  • Республика Коми 71
  • Кировская область 71
  • Приморский край 70
  • Республика Калмыкия 67
  • Карачаево-Черкесская Республика 67
  • Тюменская область 67
  • Республика Бурятия 66
  • Республика Алтай 65
  • Томская область 65
  • Новосибирская область 63
  • Белгородская область 61
  • Ленинградская область 57
  • Астраханская область 55
  • Орловская область 52
  • Республика Ингушетия 52
  • Ивановская область 47
  • Ярославская область 46
  • Курская область 44
  • Вологодская область 43
  • Калужская область 40
  • Рязанская область 40
  • Новгородская область 40
  • Кабардино-Балкарская Республика 40
  • Магаданская область 40
  • Тамбовская область 39
  • Калининградская область 39
  • Брянская область 38
  • Республика Карелия 38
  • Республика Тыва 38
  • Костромская область 37
  • Республика Хакасия 37
  • Тверская область 35
  • Республика Башкортостан 35
  • Сахалинская область 35
  • Липецкая область 34
  • Республика Северная Осетия 34
  • Владимирская область 33
  • Республика Мордовия 32
  • Тульская область 30
  • Амурская область 30
  • Курганская область 28
  • Чувашская Республика 27
  • Камчатский край 27
  • Псковская область 25
  • Республика Адыгея 24
  • г. Севастополь 23
  • Республика Марий Эл 22
  • Республика Татарстан 22
  • Смоленская область 20
  • Еврейская АО 14
  • Чеченская Республика 4
  • Ненецкий автономный округ 2

Всего в России зарегистрировано 1 128 836 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Чеченская Республика 0,2%
  • 3. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%
За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев
  • Воронежская область 6
  • Липецкая область 1
  • Московская область 6
  • Орловская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 15
  • Республика Карелия 1
  • Республика Коми 1
  • Ленинградская область 2
  • Мурманская область 3
  • Санкт-Петербург 22
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 8
  • Республика Дагестан 7
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 3
  • Республика Татарстан 1
  • Пермский край 3
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 3
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 1
  • Ульяновская область 8
  • Свердловская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Тыва 1
  • Алтайский край 5
  • Красноярский край 2
  • Иркутская область 3
  • Кемеровская область 12
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 4

За весь период по России умерло 19 948 человек.

За сутки из стационаров выписано 6130 выздоровевших
  • Белгородская область 96
  • Брянская область 21
  • Владимирская область 22
  • Воронежская область 100
  • Ивановская область 69
  • Калужская область 33
  • Костромская область 28
  • Курская область 35
  • Липецкая область 38
  • Московская область 169
  • Орловская область 113
  • Рязанская область 24
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 17
  • Тверская область 19
  • Тульская область 39
  • Ярославская область 54
  • Москва 1304
  • Республика Карелия 22
  • Республика Коми 22
  • Архангельская область 45
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Вологодская область 23
  • Калининградская область 6
  • Ленинградская область 27
  • Мурманская область 68
  • Новгородская область 32
  • Псковская область 22
  • Санкт-Петербург 110
  • Республика Адыгея 26
  • Республика Калмыкия 87
  • Республика Крым 54
  • Краснодарский край 36
  • Астраханская область 26
  • Волгоградская область 12
  • Ростовская область 144
  • Севастополь 15
  • Республика Дагестан 77
  • Республика Ингушетия 15
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Карачаево-Черкесская Республика 19
  • Республика Северная Осетия - Алания 8
  • Чеченская Республика 6
  • Ставропольский край 135
  • Республика Башкортостан 95
  • Республика Марий Эл 8
  • Республика Мордовия 29
  • Республика Татарстан 40
  • Удмуртская Республика 85
  • Республика Чувашия 31
  • Пермский край 46
  • Кировская область 17
  • Нижегородская область 153
  • Оренбургская область 133
  • Пензенская область 48
  • Самарская область 121
  • Саратовская область 142
  • Ульяновская область 158
  • Курганская область 34
  • Свердловская область 66
  • Тюменская область 29
  • Ханты-Мансийский автономный округ 101
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 23
  • Челябинская область 98
  • Республика Алтай 37
  • Республика Тыва 21
  • Республика Хакасия 30
  • Алтайский край 122
  • Красноярский край 80
  • Иркутская область 164
  • Кемеровская область 166
  • Новосибирская область 73
  • Омская область 103
  • Томская область 87
  • Республика Бурятия 141
  • Республика Саха (Якутия) 43
  • Забайкальский край 32
  • Камчатский край 8
  • Приморский край 104
  • Амурская область 47
  • Магаданская область 34
  • Хабаровский край 109
  • Сахалинская область 36

За весь период пандемии из стационаров России выписано 929829 выздоровевших.

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