За сутки в России подтверждено 6595 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое Москва 1050

Санкт-Петербург 215

Московская область 205

Ростовская область 189

Воронежская область 162

Нижегородская область 160

Ставропольский край 142

Кемеровская область 136

Свердловская область 131

Ханты-Мансийский АО 130

Ульяновская область 120

Самарская область 110

Волгоградская область 108

Саратовская область 104

Архангельская область 102

Оренбургская область 102

Красноярский край 102

Краснодарский край 95

Пензенская область 93

Республика Крым 83

Республика Дагестан 82

Удмуртская Республика 81

Ямало-Ненецкий АО 81

Алтайский край 81

Иркутская область 80

Хабаровский край 76

Мурманская область 75

Пермский край 75

Челябинская область 75

Республика Саха (Якутия) 75

Омская область 72

Забайкальский край 72

Республика Коми 71

Кировская область 71

Приморский край 70

Республика Калмыкия 67

Карачаево-Черкесская Республика 67

Тюменская область 67

Республика Бурятия 66

Республика Алтай 65

Томская область 65

Новосибирская область 63

Белгородская область 61

Ленинградская область 57

Астраханская область 55

Орловская область 52

Республика Ингушетия 52

Ивановская область 47

Ярославская область 46

Курская область 44

Вологодская область 43

Калужская область 40

Рязанская область 40

Новгородская область 40

Кабардино-Балкарская Республика 40

Магаданская область 40

Тамбовская область 39

Калининградская область 39

Брянская область 38

Республика Карелия 38

Республика Тыва 38

Костромская область 37

Республика Хакасия 37

Тверская область 35

Республика Башкортостан 35

Сахалинская область 35

Липецкая область 34

Республика Северная Осетия 34

Владимирская область 33

Республика Мордовия 32

Тульская область 30

Амурская область 30

Курганская область 28

Чувашская Республика 27

Камчатский край 27

Псковская область 25

Республика Адыгея 24

г. Севастополь 23

Республика Марий Эл 22

Республика Татарстан 22

Смоленская область 20

Еврейская АО 14

Чеченская Республика 4

Ненецкий автономный округ 2 Всего в России зарегистрировано 1 128 836 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,2%

3. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан 0,3% За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев Воронежская область 6

Липецкая область 1

Московская область 6

Орловская область 1

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 15

Республика Карелия 1

Республика Коми 1

Ленинградская область 2

Мурманская область 3

Санкт-Петербург 22

Республика Крым 2

Краснодарский край 6

Астраханская область 2

Волгоградская область 2

Ростовская область 8

Республика Дагестан 7

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 3

Республика Татарстан 1

Пермский край 3

Кировская область 1

Нижегородская область 3

Пензенская область 1

Самарская область 1

Ульяновская область 8

Свердловская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Тыва 1

Алтайский край 5

Красноярский край 2

Иркутская область 3

Кемеровская область 12

Новосибирская область 3

Омская область 4 За весь период по России умерло 19 948 человек. За сутки из стационаров выписано 6130 выздоровевших Белгородская область 96

Брянская область 21

Владимирская область 22

Воронежская область 100

Ивановская область 69

Калужская область 33

Костромская область 28

Курская область 35

Липецкая область 38

Московская область 169

Орловская область 113

Рязанская область 24

Смоленская область 2

Тамбовская область 17

Тверская область 19

Тульская область 39

Ярославская область 54

Москва 1304

Республика Карелия 22

Республика Коми 22

Архангельская область 45

Ненецкий автономный округ 4

Вологодская область 23

Калининградская область 6

Ленинградская область 27

Мурманская область 68

Новгородская область 32

Псковская область 22

Санкт-Петербург 110

Республика Адыгея 26

Республика Калмыкия 87

Республика Крым 54

Краснодарский край 36

Астраханская область 26

Волгоградская область 12

Ростовская область 144

Севастополь 15

Республика Дагестан 77

Республика Ингушетия 15

Кабардино-Балкарская Республика 12

Карачаево-Черкесская Республика 19

Республика Северная Осетия - Алания 8

Чеченская Республика 6

Ставропольский край 135

Республика Башкортостан 95

Республика Марий Эл 8

Республика Мордовия 29

Республика Татарстан 40

Удмуртская Республика 85

Республика Чувашия 31

Пермский край 46

Кировская область 17

Нижегородская область 153

Оренбургская область 133

Пензенская область 48

Самарская область 121

Саратовская область 142

Ульяновская область 158

Курганская область 34

Свердловская область 66

Тюменская область 29

Ханты-Мансийский автономный округ 101

Ямало-Ненецкий автономный округ 23

Челябинская область 98

Республика Алтай 37

Республика Тыва 21

Республика Хакасия 30

Алтайский край 122

Красноярский край 80

Иркутская область 164

Кемеровская область 166

Новосибирская область 73

Омская область 103

Томская область 87

Республика Бурятия 141

Республика Саха (Якутия) 43

Забайкальский край 32

Камчатский край 8

Приморский край 104

Амурская область 47

Магаданская область 34

Хабаровский край 109

Сахалинская область 36 За весь период пандемии из стационаров России выписано 929829 выздоровевших. Путин заявил о скорой регистрации в РФ второй вакцины от COVID