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24.09.2020 07:04
Рубрика: В мире

Заявления Трампа о выборах вызвали опасения у политиков в США

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возьмет на себя обязательство обеспечить мирную передачу власти после дня выборов. "Что ж, нам нужно посмотреть, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, это полная катастрофа. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", - сказал Трамп, когда его спросили, пойдет ли он на мирный переходный период, что является одним из краеугольных камней американской демократии, отмечает CNN.

Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
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Глава Белого дома чуть позже подлил масла в огонь, возразив в ответ на вопрос в интервью Fox News, может ли он принять результаты выборов. "Нет, я должен увидеть, - сказал Трамп. - Послушайте, я должен увидеть. Нет, я не собираюсь просто говорить "да". Я не собираюсь говорить "нет". По оценкам экспертов, заявления Трампа еще больше усиливают опасения, что он не захочет оставить свой пост, если проиграет на выборах третьего ноября. Напомним, что ранее Трамп отказывался отвечать, примет ли он результаты выборов, однажды даже пошутив, что останется на своем посту намного дольше, чем два срока, закрепленные конституцией.

Демократы давно опасаются, что Трамп может попытаться удержаться у власти, используя полномочия президента. Летом спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предположила, что Трампа, возможно, придется "вывести из офиса", если он откажется признать результаты выборов. В среду бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни, республиканец из штата Юта, раскритиковал комментарии Трампа, заявив, что "любое предположение, что президент может не уважать эту конституционную гарантию, немыслимо и неприемлемо".

Нежелание Трампа способствовать мирной передаче власти в США обосновывается им тем, что широко распространенное голосование по почте в период пандемии коронавируса якобы приведет к массовым фальсификациям. "Вы знаете, что я очень сильно жаловался на бюллетени, а бюллетени - это катастрофа", - сказал Трамп в среду на брифинге для прессы в Белом доме, имея в виду отправленные американцами по почте листы для голосования.

Во время своего 16-минутного брифинга, который он закончил заявлением, что ему нужно было позвонить по "экстренному телефону", Трамп также сказал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) "может быть политически мотивировано отложить утверждение вакцины против коронавируса". FDA рассматривает новые правила, которые могут привести к массовой вакцинации не ко дню выборов, как пообещал американский президент, а только в первой половине 2021 года. Трамп ранее заявлял, что его соперник Джо Байден победит в ноябре только в том случае, если выборы будут "сфальсифицированы", и предположил, что результаты выборов, скорее всего, придется оспаривать в Верховном суде.

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