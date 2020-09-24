Закон о гаражной амнистии должны принять до конца года

Закон о гаражной амнистии планируется принять до конца нынешнего года. Об этом сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский на деловом завтраке в Торгово-промышленной палате РФ.
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Сейчас из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы гаражей не могут оформить права на эти объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитываются.
Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение объектом гаражного назначения. По словам Скуфинского, поправки о гаражной амнистии затронут 3,5 млн россиян.