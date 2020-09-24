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24.09.2020 08:18
Рубрика: Культура

Запущен первый совместный сериал ТВ и сети TikTok

Текст: Сусанна Альперина

Телеканал СТС выпустит интерактивный сериал, созданный специально для платформы с короткими видеороликами TikTok и при непосредственном участии сервиса. Канал позиционирует свой проект, как "первый в Европе".

Фото: kinopoisk.ru
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Сериал называется #Даняизвини, и его зрители могут вмешаться в судьбу главного героя и изменить его. Премьера - 24 сентября.

Главный герой - талантливый музыкант по прозвищу Даня-извини. Рядом с ним - его друзья, которые помогают наладить личную жизнь. Каждый раз, когда неуклюжий Даня знакомится или общается с девушкой, на экране появляются две кнопки. Одна из них предлагает действие, другая приводит к ситуации, когда персонажу приходится извиняться. Зритель принимает решения за ничего не подозревающего парня, но в какой-то момент музыкант понимает: его жизнью управляет кто-то другой...

В главной роли - актер Алексей Лукин - звезда комедийного сериала СТС "Ивановы-Ивановы". "Чтобы зритель мог сам определять развитие сюжета, нам приходилось отыгрывать разные варианты событий. Это был классный актерский тренинг и незабываемый эксперимент", - говорит он.

Производитель сериала - XO STUDIOS, в которую входит команда из семнадцати тиктокеров-миллионников. Одна из них - Мари Сенн - сыграла подругу главного героя. В роли его друга выступил рэп-исполнитель Саша Тилэкс, треки которого набрали более миллиарда прослушиваний в TikTok и были использованы в миллионе видеороликов, размещенных на платформе. Специально для проекта #Даняизвини Тилэкс написал саундтрек. Как он называется, догадаться несложно - "Извини". В проекте 6 серий, каждая - по три минуты.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Никита Ерунков, digital-директор телеканала СТС, выражает надежду, что проект даст толчок дальнейшему развитию интерактивных форматов внутри соцсетей.

А Надежда Лапина - операционный менеджер TikTok в России уверяет, что видеоролики в TikTok дают огромные возможности для творчества. "Это первый сериал, запущенный в российском TikTok, который объединил известных актеров и популярных креаторов платформы. Мы надеемся, новый интерактивный формат придется по душе нашей аудитории, которую всегда отличала большая вовлеченность. После просмотра сериала все желающие поучаствуют в тематическом челлендже, а его победители встретятся с героями сериала и вместе с ними снимут видео для TikTok", - обещает она.

Кстати

Для СТС это не первый опыт создания интерактивных проектов. Коллаборация канала со службой доставки "Кухня на районе" позволила ее пользователям заказать блюдо из сериала "Кухня. Война за отель" непосредственно во время его показа. Кейс отметили престижными наградами Effie Awards Russia и Promax Awards Europe.

Между тем

На днях стало известно, что телеканал "Пятница" открыл свой Дом блогеров - ТikTok House. До этого в России телеканалы подобным образом не поступали. Дом блогеров "Пятницы" создан на базе шоу "Пацанки", новый сезон которого выходит в эфир 24 сентября. ТikTok House "Пятницы" получает еще одно название - "Пацанки House", и этот проект станет вторым ТikTok-аккаунтом телеканала. В нем участницы нового сезона шоу "Пацанки" будут делиться скетчами и короткими видео, снятыми во время работы над проектом. Напомним, что 15 участниц популярного шоу - не блогеры, а девушки со сложной судьбой: кто-то стал жертвой насилия, кто-то рос на улице без родителей, у кого-то проблемы с алкоголем. Но все они хотят измениться и начать новую жизнь, для чего и пришли на проект в "Школу Леди". "Аккаунт "Пацанки House" в формате коротких видео расскажет истории девушек, покажет, как они меняются в ходе проекта и приоткроет закулисье шоу и съемочного процесса", - обещает канал.

Ирина Храпченкова, Digital-директор "Пятницы" говорит, что ТikTok House - это уже понятный формат для аудитории, и добавляет: "Но мы хотели привнести в него что-то новое. Например, совершенно диких героев. Наши девочки не живут по трендам, но, тем не менее, им тоже есть что рассказать, и над чем посмеяться. У шоу много фанатов в ТikTok - уверены, они точно оценят искренность и самоиронию пацанок".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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