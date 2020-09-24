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24.09.2020 13:02
Рубрика: Общество

Золотую чашу Мешгиншехра впервые покажут публике

Текст: Денис Передельский
Фото: www.mehrnews.com Фото: www.mehrnews.com
Фото: www.mehrnews.com

В Иране археологи впервые представят широкой общественности уникальный артефакт, конфискованный около семи лет назад у мародеров. Речь идет о золотой чаше исчезнувшей цивилизации, возраст которой составляет около 3000 лет.

Фото: Romain Amiot/LGL-TPE/CNRS
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Как сообщает Tehran Times, потрясающий артефакт будет выставлен на всеобщее обозрение в марте 2021 года. Сейчас археологи готовят экспозицию. Кстати, выставка проработает в течение всего следующего 1400-го года по иранскому календарю.

Речь идет о золотой чаше возрастом 3000 лет, обнаруженной "грабителями могил" в деревне недалеко от Мешгиншехра, северо-западная провинция Ардебиль.

Сейчас Мешгиншехр представляет собой город с комплексом археологических объектов, включающем в себя Старый замок, древний город Ери и замок Кахкахех. Где-то здесь около семи лет назад "черные копатели" и обнаружили чашу, которую затем у них изъяла полиция.

На протяжении прошедшего с тех пор времени исследователи изучали ее. Они пришли к выводу, что чаша была предметом искусства исчезнувшей Мешгиншехрской цивилизации, данных о которой у ученых практически нет.

По словам археолога Надера Фаллахи, Мешгиншехрская золотая чаша - это исторический объект высотой 12 сантиметров. Особое внимание исследователей привлек ее дизайн - древние узоры показались им необычными.

Фото: iStock
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Чаша украшена двумя рядами движущихся друг за другом коров. В каждом ряду насчитывается по четыре рельефно изображенных коровы. На дне чаши изображены Солнце и геометрический цветок-розетка.

Иранские ученые считают, что этот артефакт доказывает факт существования высокоразвитой древней цивилизации в районе Мешгиншехр. Кстати, специалисты называют его землей древних замков.

История этого региона полна тайн и загадок. Письменные источники начинают упоминать о нем только с раннего исламского периода. И можно только предполагать, какой народ жил здесь до этого. Солидный возраст золотой чаши доказывает, что регион не только был заселен, но и процветал в первом тысячелетии до нашей эры. Хотя пиком расцвета этого региона считается эпоха Сефевидов.

Мешгиншехр расположен недалеко от высокой горы Сабалан. При Сефевидах этот город славился своими коврами и минеральными источниками. Сейчас же одной из главных местных достопримечательностей является подвесной мост длиной 345 метров и шириной три метра. Он расположен на высоте 80 метров. Этот мост был открыт в 2015 году и считается крупнейшим в своем роде в Западной Азии.

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