Выявлены антитела, помогающие коронавирусу атаковать иммунитет

Новости

ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян 17:06
Предлагается повысить штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах 17:02
ЦИК ждет от партий кандидатуры для замещения мандатов в Госдуме 16:55
Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии 16:41
Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс 16:40
В Воркуте экс-прокурор задержан после пьяного ДТП с подростком 16:36
Путин поручил организовать кампанию по информированию о вакцинах от COVID-19 16:31
Бразильский музыкант смог сыграть на пианино спустя 20 лет после травм 16:30
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация 16:29
Адвокат: Дочь Владимира Конкина могли намеренно отравить или утопить 16:14
Ограничения могут быть введены в зависимости от числа новых случаев 16:08
Названа цена самой бюджетной в Москве вторичной квартиры 16:07
Госдума отказалась вводить пособия для домохозяек 15:55
Актер Вадим Норштейн с женой попали в больницу после дебоша в клубе 15:29
Названы самые востребованные в Москве речные круизы 15:26
В Уфе девочки обвинили охранника школы-интерната в домогательствах 15:03
Путин обсудил с новым японским премьером вакцины от коронавируса 15:02
Водитель выстрелил в оппонента в ходе дорожного конфликта в Москве 14:58
Улицы Стамбула затопило из-за мощного ливня 14:57
Госдума планирует разрешить выдачу охотничьего билета с 16 лет 14:53
Кремль призвал Турцию убедить Баку и Ереван вернуться к миру 14:53
Кайл Маклахлен станет специальным гостем Comic-Con Russia 14:48
В Австрии из-за карантина крестьяне не могут покормить коров 14:39
Билли Айлиш анонсировала документальный фильм о самой себе 14:37
Матвиенко: Беларуси не нужны внешние посредники в решении внутренних проблем 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Правила ЕГЭ могут измениться
Правила ЕГЭ могут измениться
Собянин объявил двухнедельные каникулы в московских школах
Собянин объявил двухнедельные каникулы в московских школах
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
25.09.2020 16:40
Рубрика: Общество

Выявлены антитела, помогающие коронавирусу атаковать иммунитет

Текст: Тимур Алимов

Как минимум у 10 процентов заболевших COVID-19 в тяжелой форме выявлены так называемые "аутоантитела", которые вместо борьбы с вирусом атакуют иммунную систему. Об этом заявили ученые из Медицинского института Говарда Хьюза при Университете Рокфеллера, результаты их исследования опубликованы журнале Science.

Фото: Евгений Козырев/РГ
Стало известно о третьем этапе оценки иммунитета россиян к COVID-19

В феврале этого года группа исследователей приступила к изучению клинических данных пациентов с тяжелой формой заболевания чтобы выяснить, какие нарушения в иммунной системе делают человека особенно уязвимым перед коронавирусом. В частности, ученые сканировали геномы, а именно набор из 13 генов, участвующих в интерфероновом иммунитете против гриппа. Выяснилось, что у многих людей существуют генетические мутации, препятствующие выработке и правильной работе интерферонов.

- У 101 из 987 обследованных пациентов наблюдалось присутствие аутоантител. Их наличие объясняет, почему у некоторых людей COVID-19 вызывает серьезные последствия, а другие переносят болезнь, даже не имея внешних симптомов, - пояснил руководитель группы исследователей Жан-Лоран Казанова.

По словам ученого, явление, когда организм человека вырабатывает вредные для иммунитета антитела, известно для аутоимунных заболеваний, таких как диабет первого типа и ревматоидный артрит. Но то, что это происходит из-за нового коронавируса, вызвало удивление.

Фото: Константин Завражин/РГ
Названы "критические факторы" для распространения COVID-19 осенью и зимой

При этом 94 процента пациентов, в организме которых возникли аутоантитела, являются мужчинами. Данный факт может служить объяснением, почему у представителей сильного пола чаще встречается тяжелая форма COVID-19.

Ученые отмечают, что полученные результаты могут стать еще одним элементом диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Так, после положительного теста на заболевания можно проводить анализ на наличие мутаций и аутоантител, что поможет врачам выявлять пациентов с риском развития тяжелых форм и своевременно назначать соответствующую терапию.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил организовать кампанию по информированию о вакцинах от COVID-19
Кремль призвал Турцию убедить Баку и Ереван вернуться к миру
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация
В РФ планируют увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей
В Госдуме готовят наказание за иностранную интернет-цензуру
Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников
Госуслуги запустили дневник самонаблюдения за привитыми от COVID-19