Выявлены антитела, помогающие коронавирусу атаковать иммунитет

Как минимум у 10 процентов заболевших COVID-19 в тяжелой форме выявлены так называемые "аутоантитела", которые вместо борьбы с вирусом атакуют иммунную систему. Об этом заявили ученые из Медицинского института Говарда Хьюза при Университете Рокфеллера, результаты их исследования опубликованы журнале Science.

В феврале этого года группа исследователей приступила к изучению клинических данных пациентов с тяжелой формой заболевания чтобы выяснить, какие нарушения в иммунной системе делают человека особенно уязвимым перед коронавирусом. В частности, ученые сканировали геномы, а именно набор из 13 генов, участвующих в интерфероновом иммунитете против гриппа. Выяснилось, что у многих людей существуют генетические мутации, препятствующие выработке и правильной работе интерферонов.

- У 101 из 987 обследованных пациентов наблюдалось присутствие аутоантител. Их наличие объясняет, почему у некоторых людей COVID-19 вызывает серьезные последствия, а другие переносят болезнь, даже не имея внешних симптомов, - пояснил руководитель группы исследователей Жан-Лоран Казанова.

По словам ученого, явление, когда организм человека вырабатывает вредные для иммунитета антитела, известно для аутоимунных заболеваний, таких как диабет первого типа и ревматоидный артрит. Но то, что это происходит из-за нового коронавируса, вызвало удивление.

При этом 94 процента пациентов, в организме которых возникли аутоантитела, являются мужчинами. Данный факт может служить объяснением, почему у представителей сильного пола чаще встречается тяжелая форма COVID-19.

Ученые отмечают, что полученные результаты могут стать еще одним элементом диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Так, после положительного теста на заболевания можно проводить анализ на наличие мутаций и аутоантител, что поможет врачам выявлять пациентов с риском развития тяжелых форм и своевременно назначать соответствующую терапию.