Бастрыкин возбудил уголовные дела против двух судей сразу

Сегодня Следственный комитет объявил, что Александром Бастрыкиным возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Советского районного суда города Красноярска в отставке Сергея Тупеко. На это дала согласие Квалификационная коллегия судей Красноярского края. А Высшая квалификационная коллегия с таким решением согласилась.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Тупеко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ -"получение взятки".

По версии следствия, 8 февраля 2019 года судья, на рассмотрении у которого находилось уголовное дело по обвинению мужчины в незаконном обороте наркотиков, через посредника от брата подсудимого получил взятку - 1 миллион 200 тысяч рублей. За такую сумму судья обещал назначить более мягкое наказание. А еще оказать содействие в принятии решения о передаче осужденного после вынесения приговора для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызскую Республику, гражданином которой он является.

Судью взяли с поличным - после получения денег судья вместе с посредником были задержаны сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.

Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В отношении посредника во взяточничестве также ведется следствие.

Еще Бастрыкиным вынесено постановление о привлечении судьи Лискинского районного суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ - "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Уголовное дело о ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью человека было возбуждено следственным управлением СК России по Воронежской области. 17 октября 2018 в городе Лиски Воронежской области Капустин на автомобиле Toyota RAV4 в нарушение Правил дорожного движения не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с автомобилем LADA Granta. Водитель LADA сильно пострадал, а Капустин с места аварии скрылся. Судья длительное время отрицал факт управления автомобилем и уверял, что за рулем его машины во время аварии сидел его брат, а сам он ехал в автомобиле в качестве пассажира.

Впоследствии он изменил показания, сообщив, что лично управлял автомобилем в момент дорожно-транспортного происшествия, а своего брата попросил признаться в совершении преступления на стадии предварительного следствия, опасаясь привлечения к уголовной ответственности.

Еще Капустин заявил, что столкновение с LADA Granta случилось потому, что у его машины отказали тормоза. А с места происшествия он скрылся, опасаясь, что очевидцы применят к нему физическую силу.

В СК рассказали, что кроме активного противодействия со стороны Капустина и необходимости проверки следственным путем выдвинутых им версий, расследование также было осложнено тем, что автомобиль Капустина был сожжен на месте ДТП сразу же после столкновения.

Петренко говорит, что в ближайшее время следователи предъявят Капустину обвинение.