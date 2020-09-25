"Бавария" обыграла "Севилью" и завоевала Суперкубок УЕФА

Мюнхенская "Бавария" добилась волевой победы в матче за Суперкубок УЕФА против "Севильи" - 2:1. Решающий мяч немцы забили в дополнительное время усилиями Хави Мартинеса.

Нынешняя "Бавария", без сомнения, одна из сильнейших команд последних лет в Европе. Всего за несколько месяцев команда Ханса-Дитера Флика стала чемпионом страны и обладателем Кубка Германии, завоевала Лигу чемпионов, а теперь вот и Суперкубок УЕФА.

Справедливости ради, "Севилья" выдала в Будапеште очень хороший матч. Чуть больше везения - и испанский клуб вполне мог сотворить сенсацию. Кстати, счет в игре открыла именно "Севилья": на 13-й минуте с пенальти отличился Лукас Окампос. Впрочем, еще до перерыва "Бавария" усилиями Леона Горецки сравняла счет.

Во второй половине команды мячей не забили, хотя были очень близки к этому. Уже на последних минутах форвард "Севильи" Юссеф Эн-Несири вышел один на один с Мануэлем Нойером, однако голкипер мюнхенцев справился с его нехитрым ударом. А уже в дополнительное время победу "Баварии" принес Хави Мартинес.