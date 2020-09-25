Регулярный чемпионат баскетбольной Единой лиги набирает обороты. В очередной игровой день состоялось три матча. Московский ЦСКА на старте уверенно разобрался в гостях с казахстанской "Астаной" - 93:60, питерский "Зенит" одержал уже вторую победу, обыграв польскую "Зелену Гуру" - 83:74, а подмосковные "Химки", наоборот, потерпели второе поражение.

Химчане уступили на выезде "Нижнему Новгороду" - 85:96. Конечно, от команды, которая уверенно возглавляла турнирную таблицу "регулярки" на момент остановки сезона 2019/20, ждали более убедительного начала. Но трудно предъявлять серьезные претензии "Химкам", учитывая жесточайший кадровый кризис, с которым столкнулся главный тренер команды Римас Куртинайтис. Как и в первом матче, химчане остались фактически без игроков периметра: от травм восстанавливаются Алексей Швед, Стефан Йович и Егор Вяльцев. Плюс перед игрой на тренировке травмировал палец Сергей Карасев, сыгравший во встрече всего несколько минут.

- Одна из причин нашей победы - состояние "Химок", - сложную ситуацию соперника признал даже рулевой "Нижнего" Зоран Лукич. - Наверное, со Шведом в составе игра сложилась бы по-другому.

Ну и химчанам не повезло, что выдающийся матч провели сразу два игрока хозяев, Антон Астапкович и Кейси Шеперд. Первый обновил персональный рекорд, набрав в первой половине матча 27 очков, а второй - рекорд всей лиги, настреляв в заключительной четверти 26 очков. Прежний ориентир составлял 23 очка за четверть и принадлежал Киту Лэнгфорду.

Игрок "Нижнего" Кейси Шеперд набрал 26 очков за четверть - это рекорд лиги

Вместе с перечисленными командами стартовать в чемпионате должен был и краснодарский "Локомотив-Кубань", однако свои коррективы внес коронавирус. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в "Локо" встречу краснодарцев с таллинским "Калевом", намеченную на 23 сентября, пришлось перенести на 11 октября. При этом матч с "Зеленой Гурой" должен состояться по расписанию - 26 сентября.