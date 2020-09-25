Химчане уступили на выезде "Нижнему Новгороду" - 85:96. Конечно, от команды, которая уверенно возглавляла турнирную таблицу "регулярки" на момент остановки сезона 2019/20, ждали более убедительного начала. Но трудно предъявлять серьезные претензии "Химкам", учитывая жесточайший кадровый кризис, с которым столкнулся главный тренер команды Римас Куртинайтис. Как и в первом матче, химчане остались фактически без игроков периметра: от травм восстанавливаются Алексей Швед, Стефан Йович и Егор Вяльцев. Плюс перед игрой на тренировке травмировал палец Сергей Карасев, сыгравший во встрече всего несколько минут.
- Одна из причин нашей победы - состояние "Химок", - сложную ситуацию соперника признал даже рулевой "Нижнего" Зоран Лукич. - Наверное, со Шведом в составе игра сложилась бы по-другому.
Ну и химчанам не повезло, что выдающийся матч провели сразу два игрока хозяев, Антон Астапкович и Кейси Шеперд. Первый обновил персональный рекорд, набрав в первой половине матча 27 очков, а второй - рекорд всей лиги, настреляв в заключительной четверти 26 очков. Прежний ориентир составлял 23 очка за четверть и принадлежал Киту Лэнгфорду.
Вместе с перечисленными командами стартовать в чемпионате должен был и краснодарский "Локомотив-Кубань", однако свои коррективы внес коронавирус. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в "Локо" встречу краснодарцев с таллинским "Калевом", намеченную на 23 сентября, пришлось перенести на 11 октября. При этом матч с "Зеленой Гурой" должен состояться по расписанию - 26 сентября.