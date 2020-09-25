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Рубрика: Происшествия

Более 120 человек задержаны в мире за продажу фальшивых лекарств в сети

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во время спецоперации "Пангея" за продажу контрафактных медицинских препаратов в интернете задержаны более 120 человек. Об этом сообщил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
Ответственность за продажу фальшивых лекарств существенно вырастет

"Из незаконного оборота изъяты контрафактные медицинские изделия на сумму, превышающую 14 миллионов долларов, в том числе противовирусные препараты и защитные маски. В результате операции по всему миру задержано более 120 преступников", - цитирует спикера ТАСС.

Спецоперацию провели в марте этого года одновременно на территории 90 стран. Главная задача - борьба с незаконным оборотом медицинских препаратов в интернете. В России специалисты проверили свыше четырех тысяч подозрительных страниц в сети. Выявлено более двух тысяч сайтов, которые занимались незаконной продажей лекарственных препаратов и медицинских изделий в интернете. Возбуждено 87 уголовных дел, инициировано свыше 1 100 административных проверок, добавил глава российского бюро Интерпола.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД

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