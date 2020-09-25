Более 40 самолетов за неделю вели разведку у границ России

Издание Вооруженных сил РФ "Красная звезда" подвела статистику разведывательной деятельности иностранной авиации вблизи России за минувшую неделю. Как выяснилось, в небе вдоль российской границы радиолокационными станциями были зафиксированы 43 самолета-разведчика и шесть беспилотников.

В свою очередь, российские истребители из состава дежурных сил ПВО военных округов за тот же период использовались для перехвата иностранных самолетов шесть раз. Целью вылетов названо "недопущение нарушения госграницы РФ".

"Нарушений воздушного пространства не допущено", - отмечает издание.