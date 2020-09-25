Бразилия, Турция и Индонезия первыми получат китайскую вакцину CoronaVac

Бразилия, Индонезия и Турция, где проходит третья фаза клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19 CoronaVac, одновременно с Китаем получат доступ к ней после выхода препарата на рынок. Об этом рассказал исполнительный директор компании-разработчика вакцины SinoVac И Вэйдун.

"Третья фаза клинических испытаний в Бразилии началась с 21 июля, в Индонезии с 1 августа, а в Турции с 16 сентября. Эти страны в приоритетном порядке получат вакцину, после завершения всех проверок", - со ссылкой на спикера пишет РИА Новости.

Доступной разработанную вакцину сделает продолжительный срок годности. За счет этого препарат можно будет доставлять в регионы, где нет особых условий для хранения, отметил ученый. По его словам, вакцина CoronaVac выдерживает 42 дня при температуре 25 градусов по Цельсию и 28 дней сохраняет свою полезность при температуре 37 градусов по Цельсию.

Работа над созданием вакцины в SinoVac началась в январе, сразу после того, как в Ухане официально подтвердили распространение пневмонии неизвестного происхождения. Препарат выдержал уже две фазы клинических испытаний. На рынок свое лекарство от коронавируса SARS-CoV-2 компания рассчитывает выпустить до конца этого года. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, в мире коронавирусом заразились уже свыше 32 миллионов человек (32 096 090).