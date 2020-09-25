Апелляция российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2014, была удовлетворена Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне.

Вилухиной вернут серебряную медаль, завоеванную в Сочи в спринте. Спортсменкам также отменили пожизненное отстранение от участия в Играх, о котором объявили в 2017 году на основании слов экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова. В ходе разбирательств его письменные показания признали поддельными.

Апелляция Ольги Зайцевой была удовлетворена лишь частично - по пункту о пожизненной дисквалификации. Обвинения в нарушении антидопингового законодательства сняты не были. Это означает, что наша женская команда, в которую помимо Зайцевой, Вилухиной и Романовой входила Екатерина Шумилова, останется без серебра в эстафете. Также аннулирован результат (4-е место) смешанной эстафеты, в которой бежала Зайцева.