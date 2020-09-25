Черевченко стал главным тренером "Химок"

Выступающий в РПЛ футбольный клуб "Химки" определился с новым главным тренером. Этот пост занял бывший наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко. Как сообщает Sport24, новый главный тренер был представлен команде в пятницу.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Ранее химчане уволили Дмитрия Гунько, пришедшего в команду накануне старта сезона, который, в свою очередь, сменил Сергея Юрана, под руководством которого команда вышла в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", сменился в клубе и генеральный директор. Вместо Александра Зайцева на этот пост назначен Сергей Анохин, являющийся президентом Московской федерации футбола и членом исполкома РФС.
"Химки" после 8 туров набрали три очка и занимают 15-ю строчку в турнирной таблице.