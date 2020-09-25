Черевченко стал главным тренером "Химок"

Ранее химчане уволили Дмитрия Гунько, пришедшего в команду накануне старта сезона, который, в свою очередь, сменил Сергея Юрана, под руководством которого команда вышла в РПЛ и дошла до финала Кубка России.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", сменился в клубе и генеральный директор. Вместо Александра Зайцева на этот пост назначен Сергей Анохин, являющийся президентом Московской федерации футбола и членом исполкома РФС.

"Химки" после 8 туров набрали три очка и занимают 15-ю строчку в турнирной таблице.