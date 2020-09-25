Черевченко стал главным тренером "Химок"

Новости

В Сербии во время тренировочного полета разбился МиГ-21 12:06
Ученые придумали, как снизить выбросы при выплавке чугуна и стали 11:47
На западе столицы ограничат движение транспорта 11:45
Названы самые востребованные профессии в Москве 11:35
Путин поздравил лидера Южной Кореи 11:31
В Петербурге анонсировали новый температурный рекорд по теплу 11:27
Челябинские врачи провели операцию на глазах ребенка в темноте 11:22
В столице за раскраску метровагонов задержаны двое молодых людей 11:21
Комиссия ГД направила обращение в Бундестаг по ситуации с Навальным 11:14
В Великобритании отмечено рекордное число заболевших COVID-19 11:11
В Совфеде предложили повысить налог для компаний с доходом от 50 млн рублей 11:09
На Савеловском вокзале в Москве изменится расписание поездов 11:08
Ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду 10:52
В Крыму построят уникальную в России установку опреснения воды 10:51
В столице открыли голосование по монорельсу 10:50
Госдуме предложили удешевить строительство таунхаусов 10:43
В Госдуме предложили регистрировать детей в соцсетях с разрешения взрослых 10:40
Синоптики пообещали по-летнему теплые выходные в Москве 10:34
Ученые научили мобильные телефоны диагностике болезни Паркинсона 10:33
Пуск ракеты подлодкой "Колпино" показали на видео 10:32
Утвержден список регионов, которым помогут с выплатами на третьего ребенка 10:23
Объемы производства лекарств, машин и пищевой продукции выросли в Москве 10:16
СМИ: Россия предложит Перу свои самолеты вместо украинских Ан-178 10:05
В наземный транспорт Москвы вернется бесплатный Wi-Fi 09:58
Александр Карелин наделен полномочиями сенатора от Новосибирской области 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
25.09.2020 11:22
Рубрика: Спорт

Черевченко стал главным тренером "Химок"

Текст: Максим Домчев
Выступающий в РПЛ футбольный клуб "Химки" определился с новым главным тренером. Этот пост занял бывший наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко. Как сообщает Sport24, новый главный тренер был представлен команде в пятницу.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
"Химки" объявили об увольнении Дмитрия Гунько

Ранее химчане уволили Дмитрия Гунько, пришедшего в команду накануне старта сезона, который, в свою очередь, сменил Сергея Юрана, под руководством которого команда вышла в РПЛ и дошла до финала Кубка России.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", сменился в клубе и генеральный директор. Вместо Александра Зайцева на этот пост назначен Сергей Анохин, являющийся президентом Московской федерации футбола и членом исполкома РФС.

"Химки" после 8 туров набрали три очка и занимают 15-ю строчку в турнирной таблице.

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы ФК "Химки"

Главное сегодня

В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей
ЦУМ оштрафован более, чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября
Власти Москвы призвали работодателей вернуть "удаленку"
Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса
Ярославский "Локомотив" в полном составе ушел на карантин из-за COVID-19
Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе