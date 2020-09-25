Черноморский город оказался на 3500 лет древнее, чем считалось ранее

Новости

Минобороны Сербии подтвердило гибель двух пилотов разбившегося МиГ-21 16:55
В Госдуму внесли проект о льготе для инвалидов и ветеранов на оплату интернета 16:54
У закрытой "Больницы Никербокер" Содерберга появится третий сезон 16:48
На западе Москвы пустят автобусы по компенсационному маршруту 16:42
Из ТЦ "Гелиос" в Королеве эвакуировали 300 человек 16:36
Вышел трейлер "Хода королевы" с Аней Тейлор-Джой 16:36
В ГД назвали последствия инициативы Путина о диалоге с США по безопасности 16:35
Красноярские прокуроры заявили иск о ликвидации "Церкви Последнего Завета" 16:07
Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТ с 2021 года 15:54
Власти Москвы вводят резервные койки под COVID-19 15:51
Москвичей предупредили о вечерних пробках 15:47
Минфин проработает вопрос о перечне доходов, облагаемых НДФЛ в 15% 15:45
В Москве с начала года собрали 1,5 тонны батареек 15:39
Как получить больничный людям с хроническими заболеваниями 15:33
Разбился последний построенный в СССР МиГ-21 15:33
Власти не будут блокировать социальные карты москвичей 15:28
В Роструде рассказали о спросе на профобучение среди людей старше 50 лет 15:27
Вышел трейлер "Китобоя" со стриптизом Кристины Асмус 15:27
Собянин: Мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников 15:20
В Москве закрыли шесть магазинов из-за нарушений масочного режима 15:12
Король Норвегии Харальд V попал в больницу 15:08
Месси раскритиковал руководство "Барселоны" после ухода Суареса 15:05
В Париже задержан напавший на людей у бывшего здания Charlie Hebdo 15:04
Сбербанк выплатит рекордные для России дивиденды 15:00
Опубликован рейтинг главных российских актрис 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну
Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну
25.09.2020 16:23
Рубрика: Культура

Черноморский город оказался на 3500 лет древнее, чем считалось ранее

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Турции ученые проанализировали результаты многолетних раскопок в древнем городе Адрианополисе. Сделанные там находки доказывают, что этот город появился как минимум на 3500 лет раньше, чем считалось до сих пор.

Фото: DHA
В Турции нашли фабрику, построенную 3700 лет назад

Как сообщает Daily Sabah, речь идет о древнем городе, расположенном в районе Эшкипазар, северная турецкая провинция Карабюк. Его название - Адианополис, но в Турции этого город также называют "Зевгмой Черного моря". Оригинальная Зевгма - это античный город на реке Евфрат.

Раскопки в Адрианополисе стартовали еще в 2003 году. Их проводит команда археологов из музея Кастамону под руководством академика Эрсина Челикбаша. Исследователи нашли за это время множество удивительных артефактов, в том числе роскошные мозаики с изображением лошадей, быков, слонов, пантер, оленей и павлинов.

Также была найдена гробница II века нашей эры, древние монеты, предметы обихода, две бани, две церкви, театр, несколько скальных гробниц и одно оборонительное сооружение. Этот город занимал немалую площадь в 12 квадратных километров. До сих пор считалось, что он был основан в эллинистический период около 2100 лет назад.

Дело в том, что в 2017 году под одной из двух церквей археологи обнаружили остатки римского строения. До последнего времени эти руины были самыми древними из найденных. По ним и датировали сам город. Однако находки 2020 года добавили очень важную информацию к выводам предыдущих исследовательских команд.

Фото: www.mehrnews.com
В Иране обнаружили темницу Авиценны

Раскопки этого года доказали, что поселение в данном районе возникло в период позднего энеолита, то есть около 5500 лет назад. Таким образом, ученые "добавили" Адрианополису еще 3500 лет его истории. Доказательствами столь почтенного возраста стали, например, яма для жертвоприношений и керамика периода позднего энеолита.

Адрианополис занимал очень выгодное географическое положение. Он находился в долине на очень плодородных землях. Здания в этом городе строились на равнинных террасах. По мнению ученых, с самого раннего периода и до конца VIII века до нашей эры люди здесь строили дома не на новых местах, а на существующих террасах, то есть город, по сути, рос вверх, при этом не расширяясь.

Судя по находкам, Адрианополис был важным центром не только в период поздней античности, но и в ранние ее периоды. Например, при раскопках ученые нашли и расшифровали надпись II века до нашей эры. Она гласит, что Адрианополис в то время был самым важным торговым районом во всем регионе. Это также было и очень важное место для верующих, в частности для христианского мира. Адрианополис долгие годы служил центром паломничества.

Фото: iStock
В польском замке нашли личные вещи рыцаря XV века

"Здесь жил важный для христианского мира человек по имени Алипий Столпник, который был аскетом VII века, - говорит Челикбаш. - В древних источниках говорится, что он умер здесь. Если мы получим конкретные данные об этом святом, то данное место станет еще более привлекательным".

По его словам, одним из наиболее важных районов Адрианополиса был Южный некрополь, состоявший из каменных гробниц. Исследования показали, что он интенсивно использовался во II веке нашей эры, затем - в IV веке и, наконец, - в VI веке. Причем многие тела были захоронены в могилах более ранних периодов.

Это указывает на то, что город был густонаселенным. По оценкам исследователей, в какой-то момент его население превышало 50 тысяч человек. По тем временам, это был настоящий мегаполис.

Археологи нашли крест на месте первой церкви в Новосибирской области
Археологи нашли в Мурманской области остатки сосудов каменного века
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТ с 2021 года
В Крыму построят уникальную в России установку опреснения воды
Власти Москвы вводят резервные койки под COVID-19
В Париже задержан напавший на людей у бывшего здания Charlie Hebdo
За сутки в России подтверждено 7212 случаев COVID-19 в 84 регионах
Где смотреть в Сети спектакли "Золотой Маски" этого года
Какими станут музеи после пандемии