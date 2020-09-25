Черноморский город оказался на 3500 лет древнее, чем считалось ранее

В Турции ученые проанализировали результаты многолетних раскопок в древнем городе Адрианополисе. Сделанные там находки доказывают, что этот город появился как минимум на 3500 лет раньше, чем считалось до сих пор.

Как сообщает Daily Sabah, речь идет о древнем городе, расположенном в районе Эшкипазар, северная турецкая провинция Карабюк. Его название - Адианополис, но в Турции этого город также называют "Зевгмой Черного моря". Оригинальная Зевгма - это античный город на реке Евфрат.

Раскопки в Адрианополисе стартовали еще в 2003 году. Их проводит команда археологов из музея Кастамону под руководством академика Эрсина Челикбаша. Исследователи нашли за это время множество удивительных артефактов, в том числе роскошные мозаики с изображением лошадей, быков, слонов, пантер, оленей и павлинов.

Также была найдена гробница II века нашей эры, древние монеты, предметы обихода, две бани, две церкви, театр, несколько скальных гробниц и одно оборонительное сооружение. Этот город занимал немалую площадь в 12 квадратных километров. До сих пор считалось, что он был основан в эллинистический период около 2100 лет назад.

Дело в том, что в 2017 году под одной из двух церквей археологи обнаружили остатки римского строения. До последнего времени эти руины были самыми древними из найденных. По ним и датировали сам город. Однако находки 2020 года добавили очень важную информацию к выводам предыдущих исследовательских команд.

Раскопки этого года доказали, что поселение в данном районе возникло в период позднего энеолита, то есть около 5500 лет назад. Таким образом, ученые "добавили" Адрианополису еще 3500 лет его истории. Доказательствами столь почтенного возраста стали, например, яма для жертвоприношений и керамика периода позднего энеолита.

Адрианополис занимал очень выгодное географическое положение. Он находился в долине на очень плодородных землях. Здания в этом городе строились на равнинных террасах. По мнению ученых, с самого раннего периода и до конца VIII века до нашей эры люди здесь строили дома не на новых местах, а на существующих террасах, то есть город, по сути, рос вверх, при этом не расширяясь.

Судя по находкам, Адрианополис был важным центром не только в период поздней античности, но и в ранние ее периоды. Например, при раскопках ученые нашли и расшифровали надпись II века до нашей эры. Она гласит, что Адрианополис в то время был самым важным торговым районом во всем регионе. Это также было и очень важное место для верующих, в частности для христианского мира. Адрианополис долгие годы служил центром паломничества.

"Здесь жил важный для христианского мира человек по имени Алипий Столпник, который был аскетом VII века, - говорит Челикбаш. - В древних источниках говорится, что он умер здесь. Если мы получим конкретные данные об этом святом, то данное место станет еще более привлекательным".

По его словам, одним из наиболее важных районов Адрианополиса был Южный некрополь, состоявший из каменных гробниц. Исследования показали, что он интенсивно использовался во II веке нашей эры, затем - в IV веке и, наконец, - в VI веке. Причем многие тела были захоронены в могилах более ранних периодов.

Это указывает на то, что город был густонаселенным. По оценкам исследователей, в какой-то момент его население превышало 50 тысяч человек. По тем временам, это был настоящий мегаполис.