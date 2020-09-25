Общероссийскому детскому телефону доверия исполнилось 10 лет. За это время на него поступили миллионы звонков. Самым частым словом в разговорах по телефону доверия было слово "я".

Не надо думать, что на телефон доверия звонят только дети, оказавшиеся у какой-то страшной черты - например, те, кого бьют родители или сверстники, у кого изранена психика, довольно часто звучат вопросы: Как обрести уверенность в себе? Как найти друзей, если ты интроверт? Как не сравнивать себя с другими, все время уязвляясь этими сравнениями?

Отпраздновать свой юбилей детский телефон доверия решил, собрав авторитетных для своей аудитории людей - артистов, певцов, победителей шоу "Голос", подростков-блогеров, набравших в Сети миллионы подписчиков. Площадку для такой встречи предоставило МИА "Россия сегодня".

Так, например, победитель шоу "Голос" Рутгер Гарехт, отвечая на вопрос, встречались ли ему в жизни люди, не верящие в успех, ответил: "Да, но хороших людей больше". И посоветовал двигаться вперед, "не прислушиваясь к негативным комментариям".

А работающий на телефоне доверия психолог Светлана Шевченко вслед за ним предупредила: всегда будут люди, которые не верят в вас. Но ведь бегущий марафон, не оглядывается назад, иначе он споткнется и упадет. И посоветовала в ответ на чье-то неверие в самых ярких красках представлять, как вы добиваетесь своей цели.

Певец Дмитрий Маликов сразу позавидовал современным детям: в его детстве детского телефона доверия не было, а позвонить на него поводы были. Родителей то и дело не было дома, они уезжали на гастроли, остававшаяся с детьми бабушка была замечательная, но мальчик скучал. Когда подрос, родители стали брать его с собой, и они с Володей Пресняковым-младшим от избытка гастрольных эмоций даже создали детский музыкальный ансамбль, и это предопределило будущую профессию. Маликов посоветовал всем брать детей на работу - "это так здорово". Но вопрос получил неожиданный: можно ли наказывать детей? Певец ответил, что следует японскому (по его представлению) правилу: до пяти лет все ребенку разрешать, а потом договариваться. И рассказал, как применяет это правило в жизни. Утром он собирал маленького сына Маркав детсад, а тот категорически не хотел собираться. Попытка с ним договориться, закончилась поразившим отца выводом сына: "Не надо меня собирать, я же не пазл". "Я против телесных наказаний", - подытожил Дмитрий Маликов.

Актриса Эвелина Бледанс также позавидовала современным детям, раз у них есть детский телефон доверия. Она уверена, что взрослея с ним "можно набить меньше шишек". И заодно посоветовала звонить на этот телефон родителям, ведь "они тоже делают ошибки". Другой ее в самом деле важный совет родителям прозвучал так: искать ответ на "вопрос, который ребенок боится задать". Отвечая же на вопрос московской девочки, как научиться не сравнивать себя с другими, она убедила спрашивающую, что она красавица, и призвала взрослых хвалить детей.

Психолог Светлана Шевченко на это заметила, что если сравнение себя с другими стало привычкой, остановиться трудно. И предложила заместить эту привычку сравниванием себя нынешнего с собой вчерашним: "Заведите очень простой атрибут - дневник достижений. Записывайте каждую неделю, что у вас получилось: подтянулась в учебе, стала лучше танцевать… И ставьте себе цель на следующую неделю, месяц. Если вы будете отмечать даже самые маленькие ваши достижения, то увидите, как приятно и легко сравнивать себя с собой". Возможно, что и так, но как бы не потерять в столь радостных сравнениях привычку к самокритике.

Актриса Зоя Бербер поделилась с детской аудиторией актерскими секретами, которые позволяют ей справляться с неправильными эмоциями - грустью или злостью (скороговорки и 200 маленьких прыжков с утра). А отвечая на вопрос, как справиться с неуверенностью в себе, посоветовала поговорить с родителями, друзьями или позвонить на детский телефон доверия. Вспомнив свое детство, когда ее в каждой новой школе считали белой вороной, Зоя поблагодарила родителей, убедивших ее, что каждый человек уникален, что ее свойствам многие дети, возможно, завидуют и хотят научиться, но не знают, как спросить об этом. И отослала всех к инфографикам и лайфхакам, собранным на своем сайте.

А психолог Светлана Шевченко вместе с блогером Елизаветой Стриж тем временем отвечали на вопрос, как интроверту завести новые знакомства. Блогер сочла, что самое важное для знакомства - улыбка. А психолог посоветовала для начала знакомиться в интернете, а затем постараться найти общее увлечение - кружки, секции, интересное дело.