До 2024 года планируется расширить список товаров для маркировки

"Во-первых, все уже знают тот план, который есть у правительства до 2024 года, куда входит достаточно большая номенклатура. Например, будут там шины и фотоаппаратура маркироваться, парфюмерия. Со следующего года, как уже отметили, по пищевке, в части молочной продукции с 20 января, с 1 января легкая промышленность. И до 2024 года мы планируем расширить перечень номенклатуры. Сказать, как и когда это будет вводиться, я сейчас точных сроков обозначать я не могу. Как я уже сказал, все всегда будет зависеть от результатов экспериментов", - сказал Денис Мантуров, отвечая на вопрос о том, все ли товары в стране планируется оснастить цифровой маркировкой.

Он также напомнил, что введение маркировки началось в 2016 году, и первой номенклатурой стали шубы, процент по контрафакту которых на тот момент в отрасли был достаточно высок.

"Затем другая номенклатура вводилась. Мы не предъявляем требований, пока не завершается эффективно эксперимент. Это касается любой номенклатуры товаров", - подчеркнул глава торгового ведомства.

Он также отметил, что цены на каждый из товаров, из номенклатуры, подлежащей маркировке, увеличатся незначительно. "Я уже приводил параметры, что это гораздо меньше, чем инфляция. По молочной продукции мы ожидаем разовое увеличение цены на 1,8%. Если вы ходите в магазин и покупаете там молочную продукцию, вы даже не обратите внимания на данный рост стоимости. Для того, чтобы снизить затраты производителя, в том числе используются льготные займы под 1% годовых.

По его словам, например, такие льготные займы привлекали производители фармацевтики, для того чтобы установить у себя оборудование для выполнения поставленной задачи по маркировке.