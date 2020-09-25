До 2024 года планируется расширить список товаров для маркировки

Новости

В Сербии во время тренировочного полета разбился МиГ-21 12:06
Ученые придумали, как снизить выбросы при выплавке чугуна и стали 11:47
На западе столицы ограничат движение транспорта 11:45
Названы самые востребованные профессии в Москве 11:35
Путин поздравил лидера Южной Кореи 11:31
В Петербурге анонсировали новый температурный рекорд по теплу 11:27
Челябинские врачи провели операцию на глазах ребенка в темноте 11:22
В столице за раскраску метровагонов задержаны двое молодых людей 11:21
Комиссия ГД направила обращение в Бундестаг по ситуации с Навальным 11:14
В Великобритании отмечено рекордное число заболевших COVID-19 11:11
В Совфеде предложили повысить налог для компаний с доходом от 50 млн рублей 11:09
На Савеловском вокзале в Москве изменится расписание поездов 11:08
Ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду 10:52
В Крыму построят уникальную в России установку опреснения воды 10:51
В столице открыли голосование по монорельсу 10:50
Госдуме предложили удешевить строительство таунхаусов 10:43
В Госдуме предложили регистрировать детей в соцсетях с разрешения взрослых 10:40
Синоптики пообещали по-летнему теплые выходные в Москве 10:34
Ученые научили мобильные телефоны диагностике болезни Паркинсона 10:33
Пуск ракеты подлодкой "Колпино" показали на видео 10:32
Утвержден список регионов, которым помогут с выплатами на третьего ребенка 10:23
Объемы производства лекарств, машин и пищевой продукции выросли в Москве 10:16
СМИ: Россия предложит Перу свои самолеты вместо украинских Ан-178 10:05
В наземный транспорт Москвы вернется бесплатный Wi-Fi 09:58
Александр Карелин наделен полномочиями сенатора от Новосибирской области 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
25.09.2020 11:25
Рубрика: Экономика

До 2024 года планируется расширить список товаров для маркировки

Текст: Светлана Ментюкова
До 2024 года правительство планирует расширить перечень номенклатуры товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Во-первых, все уже знают тот план, который есть у правительства до 2024 года, куда входит достаточно большая номенклатура. Например, будут там шины и фотоаппаратура маркироваться, парфюмерия. Со следующего года, как уже отметили, по пищевке, в части молочной продукции с 20 января, с 1 января легкая промышленность. И до 2024 года мы планируем расширить перечень номенклатуры. Сказать, как и когда это будет вводиться, я сейчас точных сроков обозначать я не могу. Как я уже сказал, все всегда будет зависеть от результатов экспериментов", - сказал Денис Мантуров, отвечая на вопрос о том, все ли товары в стране планируется оснастить цифровой маркировкой.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
РСПП просит не вводить маркировку товаров в системах ЕГАИС и "Меркурий"

Он также напомнил, что введение маркировки началось в 2016 году, и первой номенклатурой стали шубы, процент по контрафакту которых на тот момент в отрасли был достаточно высок.

"Затем другая номенклатура вводилась. Мы не предъявляем требований, пока не завершается эффективно эксперимент. Это касается любой номенклатуры товаров", - подчеркнул глава торгового ведомства.

Он также отметил, что цены на каждый из товаров, из номенклатуры, подлежащей маркировке, увеличатся незначительно. "Я уже приводил параметры, что это гораздо меньше, чем инфляция. По молочной продукции мы ожидаем разовое увеличение цены на 1,8%. Если вы ходите в магазин и покупаете там молочную продукцию, вы даже не обратите внимания на данный рост стоимости. Для того, чтобы снизить затраты производителя, в том числе используются льготные займы под 1% годовых.

По его словам, например, такие льготные займы привлекали производители фармацевтики, для того чтобы установить у себя оборудование для выполнения поставленной задачи по маркировке.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

Главное сегодня

В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей
ЦУМ оштрафован более, чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября
Власти Москвы призвали работодателей вернуть "удаленку"
Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса
Как платить налоги тем, кто сдает жилье в аренду
Как возникают безналичные деньги