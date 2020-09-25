Эксперт: Туроператоры ждут расширения допуска на полеты в Эмираты

Туроператоры ждут расширения допуска на авиаперелеты в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы предложить туристам больше туров осенью, рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Туроператоры и авиакомпании ждут расширения допуска на перелеты, чтобы увеличить количество рейсов. Произойти это может только на паритетной основе", - сказал он. Вероятно, в октябре допуски будут получены, рейсов станет больше, это позволит увеличить турпоток, добавил Горин.

Эмираты сейчас наиболее перспективное направление выездного туризма из всех стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение. Однако в ОАЭ пока летают всего два рейса в неделю и это сдерживает поток туристов.

Из традиционно массовых направлений сейчас доступны также Турция и Египет. "За август в Турцию слетали 355 тысяч россиян, а за две недели сентября, только аэропорт Антальи принял 225 тысяч российских туристов", - отметил Горин. Это направление будет востребовано и после завершения "высокого сезона". С учетом спроса сейчас рейсы в Турцию продлеваются до Нового года, полетные программы будут продолжены и в зимний сезон, добавил эксперт.

Что касается Египта, то регулярные рейсы в столицу - Каир - выполняют пока только "Аэрофлота" и EgyptAir. При отсутствии чартерных рейсов ожидать большого турпотока по этому направлению не стоит.

Россия восстановила международное авиасообщение после ограничений, вызванных пандемией нового коронавируса, с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Казахстаном, Киргизией и Беларусью. С 27 сентября также возобновится авиасообщение с Южной Кореей.