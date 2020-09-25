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25.09.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Эксперты подсчитали число людей, которые продолжают работать на больничном

Текст: Алексей Дуэль
Работать в полную силу пришлось 16% работников, оформивших себе листок нетрудоспособности в период с февраля по август этого года. Такие результаты дал опрос, проведенный рекрутинговым сервисом HeadHunter по заказу "Российской газеты". В нем приняли участие более трех тысяч человек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего больничные с февраля по август оформляли 23% из ответивших. Среди них 7% сами перенесли COVID-19, 5% контактировали с заболевшим, а 1% - вернулись из-за границы и попали на обязательную самоизоляцию. Подавляющее большинство - 75% - имели иные медицинские показания для лечения на дому: грипп, ОРВИ и тому подобное. Еще 14% рассказали, что им пришлось лечь на операцию, восстанавливаться после ДТП или остаться дома с захворавшим ребенком. Некоторым людям пришлось брать несколько больничных, поэтому общая сумма ответов больше 100%.

Фото: Vladimir Borovic / iStock
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Отдохнуть на больничном смогла ровно половина оформлявших листки нетрудоспособности. По мере возможности старались помогать коллегам 34% опрошенных, а 16% трудились в полную силу. Самыми трудолюбивыми из заболевших оказались бухгалтеры и финансисты - 33% из них не могли позволить себе безделье ни секунды. Следом идут специалисты IT - 19% и сферы продаж - 18%. Поболеть в свое удовольствие чаще других смогли себе позволить студенты и те, кто только начинает свою карьеру (72%), а также работники транспортной и логистической сфер (70%).

Как ни странно, большинство тех, кто трудился на больничном, делали это по собственной инициативе или из чувства ответственности. Только 21% заболевших пожаловались на принуждение со стороны начальства. Самостоятельно решили проявить трудовую активность 36% находящихся на больничном. Еще 64% оказались незаменимыми сотрудниками - их работу было некому перепоручить. Как объяснили респонденты, в некоторых компаниях напряженный труд на больничном - общепринятая практика и если сосредоточенно болеть дома, можно недосчитаться денег в зарплату.

"Если работник продолжает в полной мере осуществлять трудовую функцию и не нарушает трудовую дисциплину прямого обязательства по оформлению больничного у него нет, - разъяснила адвокат Екатерина Антонова. - Однако, у работодателя есть обязательство по оплате больничного листа в случае его предъявления работником. Так устроено трудовое законодательство. По общему правилу больничный сдается работодателю".

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