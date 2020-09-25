Формат доверия Олега Волина

Успешным становится лишь бизнес, который учитывает человеческие отношения

"Выигрывает и богатеет в торговле тот, кто оказывает услугу обществу. Наивыгоднейший товар - доверие, а доверие дается только безупречной честности и торговому бескорыстию. Богатеет только изобретатель, пионер нового общеполезного дела", русский купец Н. М. Чукмалдин

МАСКИ СБРОШЕНЫ

Современные торговые центры выросли из маленьких базаров, которые не могли уничтожить ни войны, ни пожары.

Продуктовый рынок, он же базар, он же ярмарка - это, наверное, самая первая форма организованной торговли. Даже сегодняшняя пандемия коронавируса не смогла закрыть продовольственные рынки, настолько сильна в нас традиция покупать свежие продукты из первых рук.

Наступила осень, ослабели строгости карантина и в торговые центры начали возвращаться покупатели, соскучившиеся по живому общению с продавцами, которое не заменят никакие онлайн-магазины.

Классическое "общество потребления" несколько изменилось, самоизоляция показала, насколько уязвимы традиционные связи в момент кризиса. Новая посткарантинная реальность диктует другие условия. Успешным и востребованным оказывается тот бизнес, где человеческие отношения являются основой корпоративной философии, как у предпринимателя Олега Волина. Ему удается создавать уникальные бизнес-системы, которые ориентируются не только на реалии современного рынка, но и на вечные ценности личного общения. Волину удалось убрать такую преграду между покупателем и продавцом, как прилавок. В более широком понимании, бизнесмен максимально сократил дистанцию между желаниями покупателей и предложениями продавцов.

Вопреки утверждениям, что торговля всегда лишь отвечает на потребности потенциального покупателя, на самом деле нередко продавец создает новый товар, настойчиво продвигает его и создает у покупателя уверенность в том, что он сам его выбрал. Никого не интересуют истинные потребности и мотивы покупки. Зарубежная модель торговли не рассчитана на партнерские отношения между покупателем и продавцом. А это очень важный момент - партнеру можно доверять, он не обманет и не подсунет некачественный товар или ненужную услугу. Продавец, который обманул, заслуживает того, чтобы в следующий раз вы к нему уже не придете. Помятый помидор в самом низу пакета, незаметно подложенный торговцем, вызывает раздражение и обиду.

Традиции русского купечества и предпринимательства всегда опирались на доверие к партнеру и уважение к покупателю. Современный предприниматель Олег Волин интуитивно пришел к традиционной российской торговой модели и воплотил ее в условиях современного рынка. Хотя концепция была задумана и реализована еще в 2012 году, она неожиданно эффективно показала себя в реалиях мира изоляции и ограничений.

Когда его компания - "УниверсалРесурс" планировала открыть масштабный "Строительный двор Петровский", Волин был убежден, что тот должен функционировать по модели русской ярмарки - один товар, один павильон. Или группа схожих товаров - одна торговая площадь. Превращать проект в банальный ТЦ, напоминающий муравейник, он не хотел. Однако новый формат вызывал настороженность, и предпринимателю настойчиво рекомендовали остановиться на привычном проекте торгового центра.

Олегу Волину пришлось напрячь не только волю, но и использовать недюженный талант коммуникатора, чтобы доказать правильность своей идеи.

Сегодня "Строительный Двор Петровский" успешен именно благодаря сегментации товарных групп и наглядной внутренней конкуренции, такой формат бизнеса уже давно воспринимается как привычный и естественный. Пассажная форма организации пространства, когда каждый магазин располагает отдельным входом с улицы, оказалась особенно востребованной в условиях пандемии - покупатель издалека видит торговую точку с нужным товаром и избегает лишних контактов, так как к любому магазину, располагающемуся в одном из 25-ти зданий также можно свободно подъехать на автомобиле. Бывшие скептики уже не вспоминают свои железобетонные аргументы против строительного молла нового поколения.

"В текущей парадигме современного рынка не осталось места проектам, где под финансовую модель подгоняют идею. Только если идея живет в головах и является настоящей потребностью, она может стать основой для какой-то монетизации", - считает Волин.

В 2012 году предприниматель решил построить вместо огромного унылого бетонного куба оригинальный "Петровский Фермерский Базар". Непосвященным это казалось авантюрой и ненужной фантазией. Но идея Олега Волина была хорошо продумана и концептуально реализована в голове. Как трезвый и расчетливый предприниматель он долго и внимательно изучал современные форматы европейских рынков, особенно тех, которые обладают своей эксклюзивной спецификой. Фундаментальный вывод был следующим: чужую специфику нельзя ни скопировать, ни адаптировать. Зато можно передать ее дух и эксклюзивность, помноженные на русский размах. Для этого пришлось досконально погрузиться в технологию: от основ производства до психологии общения с клиентом. Что касается культурной и философской основы проекта, то его вдохновляли скорее не европейские гастрономы наподобие Поля Бокюза и Джеймса Оливера, а наш Иван Шмелев с его культом русских разносолов и историческая традиция русских базаров и известных купеческих торговых домов.

СЛОВО ВОЛИНА ИЛИ БИЗНЕС В РЕЖИМЕ ВЫЗОВА

Когда весь культурный и экономический базис проекта был наработан, задача реализовать его в виде реального пространства, стала неизбежной. И Волину снова пришлось доказывать всем жизнеспособность своей новой концепции. Стань "Петровский Базар" обычным продовольственным рынком - это всех устроило бы. Но не Олега Волина - он не собирался строить скучный рынок класса "люкс" на весьма платежеспособном направлении Новой Риги. Его концепция предложила людям новый способ времяпровождения, когда желание купить свежие продукты совмещается с возможностью выбора не только самих продуктов, но и продавца. Волин организовал своеобразный "фронтофис" и предложил торговцам занять место перед прилавком, а не прятаться за ним вместе с весами и тайными манипуляциями. Покупатели помимо свежайших овощей, фруктов и мяса получили возможность непосредственного общения с продавцом на фоне разложенного товара. Наглядная визуализация процесса торговли порождает доверие и взаимное уважение.

Следующий элемент концепции Олега Волина - это возможность отдохнуть между покупками и перекусить тут же в Бистро. Или наоборот, специально приехать в "Петровский Базар", чтобы пообедать-поужинать, заказав блюда из заранее выбранных свежих продуктов, можно и с бокалом вина. Пришлось потрудиться, чтобы юридический статус "Петровского" совпал с задуманным форматом, но результат такого новаторства превзошел все ожидания. В ноябре 2012 года "Фермерский Базар Петровский" открылся, предъявив России нечто совершенно новое и уникальное. В стране, по сути, появился первый фуд-корт. Один из наиболее ярких моментов в становлении бизнеса - "французская экспансия" на Петровский. В 2013 году это стало сенсацией для ресторанного бизнеса столицы. Пьер Ганьер, шеф с тремя звёздами Мишлен, не продлил контракт с известным транснациональным гостиничным холдингом, а его команда отправилась поднимать "Французское Бистро" на Петровском Базаре. Демарш команды во главе с менеджером Марселем Габитовым выглядел как вызов. Собственно, вызовом это и было. Для Волина работа в режиме вызова - стандарт бизнеса.

Но еще несколько лет после открытия Олег Волин кропотливо искал арендаторов-единомышленников, которые готовы были разделить философию нового проекта. Сегодняшние арендаторы "Петровского базара" гармонично вписались в новаторскую идеологию собственника и успешно реализовали ее на практике. Именно в этот момент, по мнению Волина, его концепция "гуманитарных" торговых площадей полностью воплотилась в жизнь. Покупатель и продавец стали партнерами, а не клиентом и торговцем, между ними появилась обратная связь.

ДОВЕРИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ТОРГОВЛИ

Олег Волин всегда выступал за то, чтобы отношения между партнерами по бизнесу становились по-настоящему товарищескими, а не сводились только к получению и дележу прибыли. Он убежден, что такие понятия как порядочность и доверие нельзя оставлять за контуром ответственности бизнеса. Волин пережил вместе со всей страной лихие 90-е, кризисы, деноминации, дефолт, недобросовестные действия партнера…

Испытав все это на себе, бизнесмен начал строить деловые отношения на условиях гуманности и человеческого уважения. Этот негласный, но понятный всем участникам бизнес-процесса кодекс чести, создает ясную атмосферу доверия и уверенности. Такое стремление к взаимопониманию и взаимному уважению становится заразительной для действующих и потенциальных партнеров.

Все проекты Олега Волина успешно пережили покупательский кризис самоизоляции и сейчас активно наращивают обороты. Для многих они являются предметом подражания и копирования - тайного и явного. Бизнесмен не видит в этом проблемы, но все же новые проекты обсуждает теперь в узком кругу единомышленников и друзей.

При кажущейся легкости скопировать концепцию продуктового рынка, гармонии, которую Волин воплотил на Петровском, не достиг никто - видимо, все дело в отсутствии философии и команды. Сегодня жесткие отношения между владельцами и арендаторами торговых центров - это обычная вещь. В условиях рынка нового времени такие отношения показали полную неэффективнось, нежелание людей идти навстречу друг другу, инициировало закрытие многих магазинов, ресторанов и рынков. Традиционные торговые отношения неожиданно разрушились. Но не в системе координат Олега Волина, где гибкая цепочка "поставщик-продавец-покупатель" является, по сути, единым сообществом доверенных партнеров. Такая система позволила "Петровскому", не просто пережить кризис, но и выйти из него с прибылью. Поставщики уменьшили долю добавочной стоимости, чтобы оставаться в рамках спроса, владельцы торговых площадей проявили гибкость с арендной платой, а покупатели практически не почувствовали скачка цен. Естественно, что такая жизнеспособная концепция будет востребована всегда, и особенно в кризисные моменты. Что касается Волина, то для него сегодняшний кризис - это еще один вызов, на который найдется взвешенное бизнес-решение. С интересом будем ждать реализации нового проекта, контуры которого можно обозначить так: смелые инновации, вековые традиции, уважение и доверие между людьми.