Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну

Гидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз погодных аномалий на предстоящий отопительный сезон - с октября нынешнего года по март 2021 года.

Вероятностный - потому что его оправдываемость, как и любых долгосрочных прогнозов, составляет порядка 70-80 процентов. В прогнозе указывается, где в тот или иной месяц температура будет превышать норму или не дотягивать до нее.

Так, в октябре выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа.

В южных регионах центра и Поволжья октябрь 2020 года ожидается холоднее, чем октябрь 2019 года.

В ноябре теплее обычного будет на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии. Холоднее, чем годом ранее, может быть в Магаданской области и на Чукотке.

В первый месяц зимы теплее, чем обычно, может быть на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии.

Ниже, чем в декабре 2019 года, средняя температура ожидается на большей части Северо-Западного и Центрального федеральных округов, а также на Чукотке.

Иными словами, в центре европейской территории, в том числе и в Москве, зима может быть холоднее прошлогодней. В то же время стоит напомнить, что зима 2019-2020 годов была аномально теплой и практически бесснежной.

В первый месяц 2021 года выше нормы средняя температура ожидается в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского федерального округа и на юге Приволжского федерального округа.

Холоднее, чем в январе 2020 года, ожидается в Центральном и Приволжском федеральных округах и на большей части Сибирского округа.

Зато февраль в центре России может быть теплее обычного. Также выше нормы температура ожидается на северо-западе страны, на большей части Приволжского федерального округа и на севере Южного федерального округа.

В марте в центре также может быть теплее обычного. Выше нормы температура прогнозируется и в Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского федеральных округов, а также на Чукотке.

При этом синоптики подчеркивают, что по сравнению с мартом прошлого года в центре будет все-таки холоднее.