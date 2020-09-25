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25.09.2020 07:31
Рубрика: В мире

Гигантская крыса награждена медалью за обнаружение мин в Камбодже

Текст: Максим Макарычев
Африканская гигантская крыса по кличке Магава была награждена престижной золотой медалью за свою работу по обнаружению наземных мин. За свою карьеру Магава обнаружил 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов. Британская благотворительная ветеринарная организация PDSA приняла решение вручить ему свою Золотую медаль за "верность своему долгу при обнаружении и обезвреживании смертоносных мин в Камбодже". В пятницу PDSA будет транслировать церемонию награждения Магава на своем веб-сайте, сообщает ВВС.

На медали начертаны слова "За храбрость животных или преданность долгу". Из 30 животных, получивших награду, Магава - первая крыса. Семилетний грызун ростом более 70 сантиметров и весом 1,2 килограмма был обучен зарегистрированной в Бельгии благотворительной организацией Apopo, которая с 1990-х годов выращивает животных, известных как HeroRAT, для обнаружения мин. После года обучения животные проходят сертификацию.

Фото: pixabay.com
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В интервью информационному агентству Press Association исполнительный директор организации Apopo Кристоф Кокс сообщил, что Магава, родившийся и выросший в Танзании, достаточно мал и легок, чтобы мины не срабатывали, если он идет по ним. Крысы обучены обнаруживать химическое соединение во взрывчатке, они игнорируют металл и способны быстрее искать мины. Как только они находят взрывчатку, они царапают ее верхнюю часть, чтобы предупредить людей. Магава способен обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут, что, по словам главы Ароро, займет у человека с металлоискателем от одного до четырех дней. Он работает всего полчаса в день по утрам.

Считается, что в Камбодже установлено до шести миллионов наземных мин. По данным неправительственной организации по разминированию HALO Trust, с 1979 года по настоящее время в Камбодже из-за подрыва на минах погибло более 64 тысяч человек и около 25 тысяч стали инвалидами, потеряв конечности. Многие мины были заложены во время гражданской войны в этой стране в 70-х и 80-х годах прошлого века.

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