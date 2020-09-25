Гигантская крыса награждена медалью за обнаружение мин в Камбодже

На медали начертаны слова "За храбрость животных или преданность долгу". Из 30 животных, получивших награду, Магава - первая крыса. Семилетний грызун ростом более 70 сантиметров и весом 1,2 килограмма был обучен зарегистрированной в Бельгии благотворительной организацией Apopo, которая с 1990-х годов выращивает животных, известных как HeroRAT, для обнаружения мин. После года обучения животные проходят сертификацию.

В интервью информационному агентству Press Association исполнительный директор организации Apopo Кристоф Кокс сообщил, что Магава, родившийся и выросший в Танзании, достаточно мал и легок, чтобы мины не срабатывали, если он идет по ним. Крысы обучены обнаруживать химическое соединение во взрывчатке, они игнорируют металл и способны быстрее искать мины. Как только они находят взрывчатку, они царапают ее верхнюю часть, чтобы предупредить людей. Магава способен обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут, что, по словам главы Ароро, займет у человека с металлоискателем от одного до четырех дней. Он работает всего полчаса в день по утрам.

Считается, что в Камбодже установлено до шести миллионов наземных мин. По данным неправительственной организации по разминированию HALO Trust, с 1979 года по настоящее время в Камбодже из-за подрыва на минах погибло более 64 тысяч человек и около 25 тысяч стали инвалидами, потеряв конечности. Многие мины были заложены во время гражданской войны в этой стране в 70-х и 80-х годах прошлого века.