Новости

Еще 1227 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:20
В столице нашли необычные тротуарные решетки со стеклянными вставками 09:19
Во Владимире умер автор автографа на Рейхстаге 09:17
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 09:15
Собянин: Вирус не побежден, пандемия продолжается 08:46
Карпин не считает позором вылет "Ростова" из Лиги Европы 08:38
Власти Москвы призвали работодателей вернуть "удаленку" 08:30
Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома 08:21
Более 80 км поврежденных барьерных ограждений отремонтировали в Москве 08:15
Глава военной контрразведки Германии подал в отставку из-за скандала 07:51
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября 07:48
В Нью-Йорке установили "Климатические часы" 07:35
Гигантская крыса награждена медалью за обнаружение мин в Камбодже 07:31
ИКАО призвала приостановить выдачу новых лицензий пакистанским пилотам 06:57
За участие в беспорядках суд Гонконга назначил школьнику 40 месяцев тюрьмы 06:22
Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса 05:55
Организаторы карнавала в Рио-де-Жанейро отменяют февральские гулянья 05:37
Прекращены поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 05:29
Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке 05:20
В Забайкалье 14 участников ОПГ получили 103 года колонии на всех 05:18
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Google 04:55
Жители Приморья стали меньше ездить на машинах 04:41
Бразилия, Турция и Индонезия первыми получат китайскую вакцину CoronaVac 04:34
В США казнили афроамериканца после отмены 17-летнего моратория 04:11
В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей 04:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
25.09.2020 07:51
Рубрика: В мире

Глава военной контрразведки Германии подал в отставку из-за скандала

Текст: Максим Макарычев

Глава военной контрразведки Германии (MAD) Кристоф Грамм будет отправлен в отставку на фоне активизации действий немецкого правительства по борьбе с ультраправыми. Грамм начал реформы, направленные на устранение связей между крайне правыми и армией, однако в бундесвере дали понять, что ведомству требуются принять более жесткие меры по борьбе с экстремистами в ее рядах. Грамм досрочно отправлен на пенсию и его преемник пока не назван.

Вице-спикер сената Польши подал в отставку, чтобы снова стать врачом

В январе военная разведка сообщила, что в 2019 году в немецкой армии были выявлены около 600 военных, подозреваемых в поддержке ультраправых. При этом элитное подразделение КСК (силы военного спецназа) рассматривается как особая проблема, поскольку двадцать его сотрудников были уличены в правом экстремизме и симпатии к организациям нацистского толка, запрещенным в ФРГ.

Грэмм, который возглавлял агентство MAD с 2015 года, не подозревается в связях с ультраправыми. Он руководил реформами и усилиями по борьбе с этой проблемой, включая работу по выявлению экстремистских тенденций среди солдат и выявление возможных ультраправых сетей в бундесвере, сообщает ВВС. Однако MAD в последнее время постоянно подвергался критике за то, что не делает достаточно для борьбы с экстремизмом в немецкой армии.

Серия громких инцидентов также вызвала обеспокоенность по поводу влияния в бундесвере крайне правых. Проблема связи немецких военных со сторонниками ультраправых возникла в 2017 году. После того, как в двух казармах у солдат была обнаружена символика нацистской эпохи, руководство бундесвера приказано провести инспекции всех военных помещений в стране. В мае полиция, расследующая связи между военными и ультраправыми, изъяла оружие и взрывчатые вещества в доме солдата спецназа. Задержанный 45-летний фельдфебель состоял в элитном отряде КСК.

В июне 2020 года министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отдала приказ о частичном роспуске элитного отряда коммандос КСК на фоне растущей критики о присутствии правых экстремистов в его рядах. "КСК стал частично независимым от командования с ядовитой культурой лидерства", - заявила Крамп-Карренбауэр в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

В мире В мире Европа В мире Европа Германия

Главное сегодня

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября
Мэрия Москвы попросит 5 тысяч компаний перевести сотрудников на "удаленку"
Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса
Аномально теплая погода установилась в нескольких регионах России
Как страны соревнуются в получении вакцины от коронавируса
Собор Парижской Богоматери восстановят по средневековым технологиям