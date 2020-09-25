Глава военной контрразведки Германии подал в отставку из-за скандала

Глава военной контрразведки Германии (MAD) Кристоф Грамм будет отправлен в отставку на фоне активизации действий немецкого правительства по борьбе с ультраправыми. Грамм начал реформы, направленные на устранение связей между крайне правыми и армией, однако в бундесвере дали понять, что ведомству требуются принять более жесткие меры по борьбе с экстремистами в ее рядах. Грамм досрочно отправлен на пенсию и его преемник пока не назван.

В январе военная разведка сообщила, что в 2019 году в немецкой армии были выявлены около 600 военных, подозреваемых в поддержке ультраправых. При этом элитное подразделение КСК (силы военного спецназа) рассматривается как особая проблема, поскольку двадцать его сотрудников были уличены в правом экстремизме и симпатии к организациям нацистского толка, запрещенным в ФРГ.

Грэмм, который возглавлял агентство MAD с 2015 года, не подозревается в связях с ультраправыми. Он руководил реформами и усилиями по борьбе с этой проблемой, включая работу по выявлению экстремистских тенденций среди солдат и выявление возможных ультраправых сетей в бундесвере, сообщает ВВС. Однако MAD в последнее время постоянно подвергался критике за то, что не делает достаточно для борьбы с экстремизмом в немецкой армии.

Серия громких инцидентов также вызвала обеспокоенность по поводу влияния в бундесвере крайне правых. Проблема связи немецких военных со сторонниками ультраправых возникла в 2017 году. После того, как в двух казармах у солдат была обнаружена символика нацистской эпохи, руководство бундесвера приказано провести инспекции всех военных помещений в стране. В мае полиция, расследующая связи между военными и ультраправыми, изъяла оружие и взрывчатые вещества в доме солдата спецназа. Задержанный 45-летний фельдфебель состоял в элитном отряде КСК.

В июне 2020 года министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отдала приказ о частичном роспуске элитного отряда коммандос КСК на фоне растущей критики о присутствии правых экстремистов в его рядах. "КСК стал частично независимым от командования с ядовитой культурой лидерства", - заявила Крамп-Карренбауэр в интервью газете Süddeutsche Zeitung.