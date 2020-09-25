В Национальной хоккейной лиге продолжается финальная серия Кубка Стэнли между клубами "Даллас Старз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг"

Благодаря шайбе и передаче Никиты Кучерова "Тампа" вышла вперед в финальной серии с "Далласом". Фото: REUTERS

Накануне был сыгран третий матч, в котором победу одержали игроки "Тампы" - 5:2. Благодаря этому успеху "Молнии" повели в серии со счетом 2-1.

Форвард победителей Никита Кучеров записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. В активе россиянина стало 30 (7+23) очков в 22 матчах. Одну из шайб забросил капитан "Тампы" Стивен Стэмкос. Это была первая игра 30-летнего канадца за 211 дней. В начале года он перенес операцию, а затем получил еще одно повреждение в тренировочном лагере перед возобновлением сезона.

Кучеров стал всего лишь пятым европейцем, набравшим 30 очков в плей-офф Кубка Стэнли

Голкипер "Молний" Андрей Василевский отразил 22 броска из 24. Для Василевского эта победа стала 16-й в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. По данному показателю он сравнялся с рекордсменом клуба Николаем Хабибулиным, который одержал 16 побед в 2004 году.

Подводя итоги матча, Кучеров признался журналистам, что он с партнерами четко придерживается тренерского плана на игру:

- Действуем согласно наработкам и корректируем свою игру по ходу встречи. Тренер уверен, что чем проще мы играем, тем лучше получается. Я с этим полностью согласен.

Тем временем президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом в клубах лиги.

По словам Морозова, у 87 игроков Континентальной хоккейной лиги подтвержден положительный тест, при этом 132 человека выздоровели. Ранее сразу несколько клубов КХЛ были вынуждены уйти на карантин из-за выявления случаев COVID-19. Кроме того, часть матчей лига перенесла на более поздние сроки или отменила. Несмотря на это, КХЛ не рассматривает варианты приостановки или полной остановки сезона.