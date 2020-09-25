Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
10:43 25.09.2020

Госдуме предложили удешевить строительство таунхаусов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект, направленный на упрощение строительства таунхаусов, внесен в Госдуму. Его инициатором стал член Совета Федерации Сергей Лисовский.

Фото: Артем Креминский/ РИА Новости
Количество реальных сделок на рынке недвижимости меньше, чем год назад

Сейчас в Градостроительном кодексе и в Классификаторе видов разрешенного использования земельных участков указано, что жилой дом в составе блокированной жилой застройки (их обычно называют таунхаусами) - это дом для проживания одной семьи, имеющий одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (всего их должно быть не более 10), не выше трех этажей, расположенный на отдельном земельном участке и имеющий выход на территорию общего пользования.

Однако, указывает автор поправок, наличие отдельного земельного участка под каждым блоком не всегда необходимо для жителей. Это создает дополнительные издержки для застройщика и может породить сложности из-за необходимости эксплуатации общих коммуникаций. Кроме того, индивидуальный участок повышает цену на такое жилье.

Поправками в кодекс предлагается дать застройщику выбор - формировать ли единый участок под таунхаусами или же разделять его на индивидуальные. Изменения вносятся в статью ГрК, где перечисляются строения, проектная документация которых не должна проходить экспертизу.

Впоследствии аналогичные поправки в определении блокированных домов могут быть внесены в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков.

Сейчас читают

ЖКХ
09:47

Росаккредитация объяснила, как выбрать компанию для поверки счетчиков

Росаккредитация объяснила, как выбрать компанию для поверки счетчиков

Росаккредитация рекомендует россиянам проверять аккредитацию компаний перед поверкой бытовых счетчиков. Для этого потребителю нужно запросить у организации точное наименование и ее ИНН. Это поможет не попасть на удочку мошенников

ЖКХ
24.09.2020

Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

Единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета теперь служит запись в электронном реестре Росстандарта. Бумажные свидетельства могут выдаваться по желанию заказчика, но носят только справочный характер

ЖКХ
22.09.2020

Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии

Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии

Вступило в силу постановление правительства о запрете на включение в затраты поставщиков коммунальных услуг комиссий, взимаемых банками при приеме платежей населения. Однако, по словам экспертов, жители почувствуют это только в следующем году