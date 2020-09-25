Госдуме предложили удешевить строительство таунхаусов

Законопроект, направленный на упрощение строительства таунхаусов, внесен в Госдуму. Его инициатором стал член Совета Федерации Сергей Лисовский.

Сейчас в Градостроительном кодексе и в Классификаторе видов разрешенного использования земельных участков указано, что жилой дом в составе блокированной жилой застройки (их обычно называют таунхаусами) - это дом для проживания одной семьи, имеющий одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (всего их должно быть не более 10), не выше трех этажей, расположенный на отдельном земельном участке и имеющий выход на территорию общего пользования.

Однако, указывает автор поправок, наличие отдельного земельного участка под каждым блоком не всегда необходимо для жителей. Это создает дополнительные издержки для застройщика и может породить сложности из-за необходимости эксплуатации общих коммуникаций. Кроме того, индивидуальный участок повышает цену на такое жилье.

Поправками в кодекс предлагается дать застройщику выбор - формировать ли единый участок под таунхаусами или же разделять его на индивидуальные. Изменения вносятся в статью ГрК, где перечисляются строения, проектная документация которых не должна проходить экспертизу.

Впоследствии аналогичные поправки в определении блокированных домов могут быть внесены в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков.