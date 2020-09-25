Хабенский, Хаматова, Бурковский и Лядова соберутся на Патриарших

На Патриарших прудах пройдет третий ежегодный кинофестиваль Patriki Film Festival. В этом году даты перенесены с летних на 25-27 сентября. В программу включены премьеры фильмов разнообразных жанров и форматов; презентации самых ожидаемых сериалов; публичные диалоги с артистами, режиссерами и продюсерами; благотворительные, торжественные и дружеские мероприятия.

В числе участников Patriki Film Festival 2020 - Алексей Герман-младший, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Виктория Исакова, Елена Лядова, Андрей Бурковский, Ксения Раппопорт, Юлия Пересильд и многие другие российские артисты и кинематографисты.

Впервые в этом году Patriki Film Festival присуждает специальную премию "Легенда" за выдающийся вклад в кинематограф. Она будет вручена прославленному кинематографисту и актеру Сергею Шакурову. В честь этого события фестиваль покажет ретроспективу фильмов и сериал с участием лауреата. 25 сентября в "Яндекс.Эфире" будет показан сериал "После школы", 26 сентября - фильм "Друг", а 27 сентября - "Портрет жены художника".

"Главной инновацией фестиваля-2020 стал его универсальный формат, удачно адаптированный под непростые реалии этого года: онлайн для всех без исключения. Большинство событий, включая закрытые: круглые столы и обсуждения, интервью, премьерные показы фильмов и сериалов - будут бесплатно транслироваться онлайн на специально созданной странице фестиваля в "Яндекс.Эфире" и на сайтах Independent Media (генерального партнера фестиваля - прим. "РГ")", - сообщают организаторы.

А для того, чтобы обеспечить причастность зрителя к программе, в рамках Patriki Film Festival пройдет одновременный гастрофестиваль "Ешь! Смотри! Люби!": около 20 местных заведений запустят специальные киношные сеты по мотивам самых знаковых фильмов. Зайдя в любимый бар или ресторан на Патриках в последний уикенд сентября и подключившись к онлайн-трансляции фестиваля, любой зритель буквально окажется на его площадке: сможет посмотреть программные показы, принять участие в дискуссиях и пообщаться в прямом эфире с героями премьер.

Все три дня в "Яндекс.Эфире" будет проходить показ видеоарт-спецпроекта "То, что смотрит на нас", который представляет креативный продюсер фестиваля Елена Окопная. Куратор - Виталий Пацюков - искусствовед, эксперт в сфере современного искусства, членкор Российской Академии художеств, лауреат премий за прогрессивные проекты: имени Сергея Курехина, "Инновация" и других, - представит произведения в жанре экспериментального видео: "Бабочку" Александры Митлянской, цикл Modus Operandi Марины Фоменко и подборку работ Леонида Тишкова, Андрея Суздалева, Сергея Катрана и Владимира Смоляра.

Продюсеры Patriki Film Festival Алексей Боков и Фатима Ибрагимбекова составили специально для наших читателей гид по фестивалю.

25 сентября

В кинозале ГУМа состоится закрытый паблик-ток с создателями фильма "Доктор Лиза" и премьерный показ фильма о фильме. Мероприятие проведет телеобозреватель Арина Бородина. Режиссер Оксана Карас и исполнительница главной роли Чулпан Хаматова расскажут о работе над картиной и поделятся своими воспоминаниями о Елизавете Глинке. Фильм о фильме можно будет посмотреть онлайн в "Яндекс.Эфире".

Independent Media покажет сериал "Зона дискомфорта" Павла Бардина, а "Яндекс.Эфир" - "Свидание" Анастасии Рагозиной и премьеры: короткометражную картину "Саша ищет таланты" Павла Сидорова и анимационный фильм "Медведь" прославленного российского режиссера-аниматора, лауреата премии "Золотой Орел" Святослава Ушакова.

Кинокомпания Team Films представит премьеры первых серий web-сериалов для Okko: "Вампир Леша", "Трендонутые", "Риелторка", "Секстерапия", "MAKAR", "Она - Пиноккио".

26 сентября

В клубе 418 пройдет дискуссия #непитчинг. Это своего рода антипод так хорошо известного формата кинопитчингов: обсуждение идей кинопроектов, которых пока не существует, но которые хотелось бы снять. Студенты ВГИКа и школы-студии МХТ расскажут о своих идеях. Мероприятие проведет известный продюсер Марина Жигалова. Ретроспектива фильмов, спродюсированных Жигаловой, пройдет 25 сентября в "Яндекс.Эфире": зрители увидят "Прикосновение", "Одноклассников" и "Карму", а также мелодраму "Половинка" Авдотьи Смирновой, "Фонограф" Кирилла Серебренникова, "Ну, простите!" Ренаты Литвиновой и 26-минутную "Материю" - фильм-призер ММКФ - в этой работе Марина Жигалова фигурирует как режиссер совместно с Юрием Зайцевым.

На этой же площадке состоится публичная дискуссия с Теймуром Джафаровым - главой кинокомпании Team Films, продюсером самого долгоиграющего в мире адаптированного сериала по версии книги Гиннесса "Воронины", а также таких сериалов, как "Хорошая жена", "Линия огня" и других. Участники будут обсуждать специфику производства успешных сериалов на примере остросюжетной драмы "В клетке", которая представлена в номинации "Лучший сериальный запуск года" на одной из самых престижных международных телевизионных премий - Content Innovation Awards 2020 (в числе претендентов на победу значатся также проекты "Острые козырьки", "МастерШеф" и LEGO). Модератором дискуссии станет продюсер фестиваля Фатима Ибрагимбекова.

В кинозале ГУМа пройдут закрытые премьерные показы двух фильмов. Первый - "Ищу козла" Анны Колчиной и Алексея Кузмина-Тарасова с Аглаей Тарасовой в главной роли. Второй - "Трое" Анны Меликян с Викторией Исаковой, Юлией Пересильд и Константином Хабенским в главных ролях. После премьеры создатели фильма обсудят его со зрителями.

27 сентября

День откроется премьерой короткометражного фильма режиссера Резо Гигинеишвили по сценарию Александра Цыпкина #ЭТОНЕВАЖНО с Ксенией Раппопорт в главной роли - в "Яндекс.Эфире" и в кинозале ГУМа. Позже Александр Цыпкин появится на публике и расскажет о новом сериале "Беспринципные", снятом по мотивам его рассказов.

Во Дворе на Патриарших и в "Яндекс.Эфире" состоится благотворительный футбольный матч в пользу подопечных Фонда Константина Хабенского с участием звезд кино и футбола - мероприятие, ставшее доброй традицией фестиваля. Матч порадует болельщиков составом команд, в которые войдут Павел Деревянко, Анатолий Белый, Андрей Бурковский, Александр Цыпкин, Александр Кержаков. Возглавит актерскую команду капитан Константин Хабенский и другие.

Кинообозреватель "РГ", автор этих строк, проведет публичную дискуссию "Вынужденная остановка: взгляд изнутри" с режиссером Алексеем Германом-младшим и командой его фильма "Воздух" - военной драмы о первом отряде летчиц-истребителей, сражавшихся на Великой Отечественной войне. Дискуссия пройдет в закрытом формате в Клубе 418 и в прямой трансляции в "Яндекс.Эфире".

В завершение оргкомитет Patriki Film Festival и Independent Media проведут онлайн-церемонию награждения: вручат кинодеятелям премии и награды по итогам их работы за год.