Ипотечный бизнес ПСБ за 8 месяцев вырос на 47%, обогнав рынок

Ипотечный бизнес ПСБ растет быстрее средних показателей по рынку, заявила начальник управления ипотечных продаж банка Татьяна Чернышева во время выступления на первом офлайн-заседании Девелопмент клуба, которое прошло в Москве в четверг.

"Банки во время пандемии также оказались в уязвимом состоянии на фоне общей макроэкономической ситуации. Тем не менее, в том числе благодаря программе господдержки, ипотечный бизнес ПСБ растет быстрее средних показателей по рынку: если прирост рынка по итогам 8 месяцев 2020 г составил 23%, то ПСБ увеличил выдачу ипотечных кредитов на 47% относительно показателей прошлого года", - отметила Т. Чернышева.

По ее словам, в период самоизоляции ПСБ сконцентрировался на трех аспектах: создание новой ценности для клиента, новый уровень поддержки и взаимодействия с командой, коллаборации с партнерами. "Например, мы запустили программу субсидирования от застройщиков - это возможность оформить ипотеку на первые 6-12 месяцев со ставкой 0,5%, далее ставка достигает уровня 5,85% по программе господдержки. В рамках совместных акций с застройщиками была запущена поддержка с целью снижения кредитной нагрузки для тех клиентов, которые оформляли ипотеку ранее и уже въехали в готовое жилье", - отметила эксперт в ходе своего выступления. Девелопмент клуб начал свою работу во время пандемии. До заседания в Москве участники дважды собирались в онлайне. В будущем несколько офлайн-заседаний пройдет в феврале 2021 года на форуме недвижимости "Движение" в Красной Поляне. Также на осень 2020 запланированы заседания в Екатеринбурге, Казани и Новосибирске.

Участниками встречи стали 200 человек, среди которых лидеры рынка недвижимости, застройщики, представители банков. Вместе они обсудили, как переживали период самоизоляции и какие решения оказались прибыльными для компаний.

ПСБ выступает генеральным партнером мероприятия.

Материал предоставлен ПАО Промсвязьбанк