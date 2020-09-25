Исходный код Windows XP попал в интернет. Почему это опасно

В интернет выложили исходный код некогда популярной операционной системы Windows XP, которая официально не поддерживается Microsoft на протяжении уже нескольких лет.

Размер архива, который можно скачать через торрент-трекеры, составляет около 43 гигабайт. Помимо Windows XP, хакеры обнародовали исходные коды Windows Server 2003 и более старых версий Windows и DOS.

В корпорации Microsoft пока не прокомментировали инцидент, поэтому подлинность утечки не подтверждена.

Несмотря на то, что Windows XP не является популярной системой среди пользователей (она установлена на 1,16 процента машин), под ее управлением работают миллионы и даже десятки компьютеров. Если взломщики примутся искать в ней уязвимости и найдут их, то им не составит труда собрать из XP-компьютеров ботнет, который можно использовать с самыми разными целями.

Еще одна опасность кроется в том, что Windows XP активно используется на кассовых терминалах и компьютерах в госструктурах. При этом патчи безопасности для нее не выпускались уже более шести лет.