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Исходный код Windows XP попал в интернет. Почему это опасно

Текст:   Антон Благовещенский
25.09.2020,  
14:02
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В интернет выложили исходный код некогда популярной операционной системы Windows XP, которая официально не поддерживается Microsoft на протяжении уже нескольких лет.

Размер архива, который можно скачать через торрент-трекеры, составляет около 43 гигабайт. Помимо Windows XP, хакеры обнародовали исходные коды Windows Server 2003 и более старых версий Windows и DOS.

В корпорации Microsoft пока не прокомментировали инцидент, поэтому подлинность утечки не подтверждена.

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Несмотря на то, что Windows XP не является популярной системой среди пользователей (она установлена на 1,16 процента машин), под ее управлением работают миллионы и даже десятки компьютеров. Если взломщики примутся искать в ней уязвимости и найдут их, то им не составит труда собрать из XP-компьютеров ботнет, который можно использовать с самыми разными целями.

Еще одна опасность кроется в том, что Windows XP активно используется на кассовых терминалах и компьютерах в госструктурах. При этом патчи безопасности для нее не выпускались уже более шести лет.

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